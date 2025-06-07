Зенітники за 30 секунд збили вісім ракет із ЗРК Iris-T – Повітряні сили

Командир стартової батареї зенітного ракетного комплексу Iris-T повітряного командування Захід розповів, що ця зброя показала свою високу ефективність – вона справді здатна збивати 8 ракет за 30 секунд.

Як українські зенітники збивають ворожі цілі із ЗРК Iris-T

За його словами, у них є традиція наносити позначки знищених ворожих цілей на борт пускової установки.

– Між знищеними крилатими ракетами є пробіли. Так ми розділяємо протиповітряні бої. Ось нанесено позначки восьми крилатих ракет поспіль. Це означає, що за один епізод бойової роботи ми знищили 8 цілей, – уточнює Олександр.

Він пояснив, що комплекс оснащено вісьмома зенітними керованими ракетами, і за 30 секунд вони повністю його розрядили, не допустивши ураження об’єкта критичної інфраструктури

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– Російські крилаті ракети заходили буквально одна за одною в зону ураження, ми відразу захоплювали їх як цілі та вели по них вогонь. На кожну ціль застосовували одну нашу зенітну керовану ракету. Відпрацювали зі 100-відсотковою влучністю. Комплекс Iris-T може одночасно обстрілювати багато цілей. Це дозволяє успішно відбивати ворожі масовані ракетні удари, – наголосив зенітник.

За допомогою цієї установки вони знищили вже понад 30 цілей.

Командир батареї каже, що до цього вони працювали на ЗРК Бук М1, і збили з нього також немало російських літаків, гелікоптерів і крилатих ракет, але Iris-T перевершив всі очікування.

– Ми його добре вивчили. Маємо серйозний бойовий досвід. Ще ніхто крім нас у світі не застосовував Iris-T у таких динамічних і масштабних протиповітряних боях, – додав військовий.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 200-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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