ЗСУ вдарили по локомотиву з технікою РФ: знищено понад сотню одиниць

На південному напрямку українські захисники вразили локомотив із колоною ворожої техніки.

Удар ЗСУ по локомотиву з колоною техніки

Як повідомляють Сили оборони Півдня України, внаслідок успішного удару втрати Росії становлять 13 танків, більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що, станом на 7 червня на 22:00, російські війська завдали трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, використавши чотири ракети та 112 КАБ.

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За підрахунками Генштабу, окупанти використали 1273 дрони-камікадзе, здійснили 4 407 обстрілів позицій Сил оборони і населених пунктів України.

Зокрема, на Гуляйпільському напрямку ЗСУ успішно зупинили одну спробу просування противника поблизу Малинівки.

Водночас на Оріхівському напрямку українські військовослужбовці зупинили штурм армії РФ у бік Новоандріївки.

За даними Генштабу, на Придніпровському напрямку російські війська здійснили дві безрезультатні спроби наступу.

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