Основной удар от ночной атаки 10 июня пришелся на Киев и Одесскую область, где зафиксировано много повреждений и пожаров.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

Особенности ночной атаки на Украину 10 июня

— Атакована столица Украины и Одесская область. Основной удар, конечно, по Киеву. Вы видите большое количество локаций, где есть повреждения и пожары, — подчеркнул он.

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По его словам, тактика россиян во время обстрелов не изменилась.

— Каждый день спрашивают: что нового? А ничего нового, к сожалению. Россия продолжает против нас агрессивную войну. Киев атакуют фактически со всех направлений — с севера, юга, востока и запада. Это значительно усложняет работу противовоздушной обороны, поскольку привлекаются все средства — работает авиация, мобильные огневые группы, средства РЭБ, зенитные войска и т. п., — отметил Игнат.

Он также рассказал об обломках, найденных жителями одного из домов в Киеве после ночного обстрела, начиненных различными предметами (шарики, железяки).

— Боевая часть как Шахеда, так и ракеты может быть разной — термобарической, осколочно-фугасной или начиненной шрапнелью, чтобы иметь как можно больший радиус поражения, — пояснил он.

По его словам, обломки, которые нашли киевляне — это, скорее всего, элементы боевой части, которые очень опасны, поэтому во время атак желательно не находиться на улице и не стоять у окна.

Ночью 10 июня армия РФ нанесла удар по Украине 322 средствами воздушного нападения, из которых 284 были обезврежены. В частности, были сбиты все баллистические и крылатые ракеты.

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