РФ атакувала Київ з усіх напрямків: Ігнат про нічний обстріл

Основний удар від нічної атаки 10 червня припав на Київ та Одещину, де зафіксовано багато пошкоджень та пожеж.

Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

Особливості нічної атаки на Україну 10 червня

– Атаковано столицю України та Одещину. Основний удар, звісно, по Києву. Ви бачите велику кількість локацій, де є пошкодження та пожежі, – наголосив він.

Зараз дивляться

За його словами, тактика росіян під час обстрілів не змінилася.

– Щодня питають: що нового? А нічого нового, на жаль. Росія продовжує проти нас агресивну війну. Київ атакують фактично з усіх напрямків – з півночі, півдня, сходу та заходу. Це значно ускладнює роботу протиповітряної оборони, оскільки залучаються усі засоби – працює авіація, мобільні вогневі групи, засоби РЕБ, зенітні війська тощо, – зауважив Ігнат.

Він також розповів про уламки, знайдені мешканцями одного з будинків у Києві після нічного обстрілу, начинені різними предметами (кульки, залізяччя).

– Бойова частина як Шахеда, так і ракети може бути різною — термобаричною, осколково-фугасною або начиненою шрапнеллю, щоб мати якомога більший радіус ураження, – пояснив він.

За його словами, уламки, які знайшли кияни – це, найімовірніше, елементи бойової частини, які дуже небезпечні, тому під час атак бажано не перебувати на вулиці і не стояти біля вікна.

Вночі 10 червня армія РФ завдала удару по Україні 322 засобами повітряного нападу, з яких 284 були знешкоджені. Зокрема, були збиті всі балістичні та крилаті ракети.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.