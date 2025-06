О нас Украина не забыла: первые эмоции военных после обмена пленными

10 июня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией — это уже второй этап 66-го обмена. Договоренности о нем были достигнуты сторонами во время встречи в Стамбуле 2 июня.

На этот раз домой вернулись тяжелораненые и больные украинские воины. После длительного пребывания в плену они снова ступили на родную землю и не скрывали эмоций от этого.

Факты ICTV собрали видео первых эмоций защитников после обмена пленных.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео с первыми эмоциями украинских военных после освобождения из плена. На кадрах — момент их возвращения в Украину и счастливые объятия, во время которых защитники поздравляют друг друга с возвращением.

Во время первых звонков к родным освобожденные военные не скрывают слез.

Еще один защитник поблагодарил всех, кто боролся за их освобождение из российского плена.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец поделился еще одним трогательным видео: военный, которого удалось вернуть домой после обмена пленных сегодня, сказал, что “о нас Украина не забыла…освободила”.

По словам защитника, после возвращения домой о в первую очередь обнимет свою сестру, дочь и внуков.

“Ukraine hasn’t forgotten about us…” — says a defender who has just returned from captivity.

We remember every single one who is still waiting for freedom in Russian captivity. We will keep fighting until they all come home???????? pic.twitter.com/twxmTmiAOL

