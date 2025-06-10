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О нас Украина не забыла: первые эмоции военных после обмена пленными

обмін полоненими

10 июня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией — это уже второй этап 66-го обмена. Договоренности о нем были достигнуты сторонами во время встречи в Стамбуле 2 июня.

На этот раз домой вернулись тяжелораненые и больные украинские воины. После длительного пребывания в плену они снова ступили на родную землю и не скрывали эмоций от этого.

Факты ICTV собрали видео первых эмоций защитников после обмена пленных.

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Обмен пленными 10 июня: эмоции украинских защитников

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео с первыми эмоциями украинских военных после освобождения из плена. На кадрах — момент их возвращения в Украину и счастливые объятия, во время которых защитники поздравляют друг друга с возвращением.

Во время первых звонков к родным освобожденные военные не скрывают слез.

— Я приехал. Я остался жив и вернулся домой, мам. Милая моя, родная, — сказал один из вернувшихся военных.

Еще один защитник поблагодарил всех, кто боролся за их освобождение из российского плена.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец поделился еще одним трогательным видео: военный, которого удалось вернуть домой после обмена пленных сегодня, сказал, что “о нас Украина не забыла…освободила”.

По словам защитника, после возвращения домой о в первую очередь обнимет свою сестру, дочь и внуков.

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что все освобожденные имеют серьезные проблемы со здоровьем: ампутации, осколочные ранения, проблемы со зрением. Кроме того, у некоторых диагностировали гепатит и туберкулез.

После обмена пленных защитники пройдут полное медицинское обследование и получат лечение и реабилитацию.

— Как бы ни было трудно — работа по возвращению наших героев продолжается, — добавил Буданов.

Накануне состоялся первый этап 66-го обмена пленных между Украиной и Россией. Среди них были воины ВСУ, НГУ, ТрО и ГПСУ, а также защитники Морской пехоты Украины и Десантно-штурмовых войск. Большинство военных находились в российском плену с 2022 года.

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