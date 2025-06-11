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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Премьер Греции будет находиться в Одессе 11 июня

Кіріакос Міцотакіс
Фото: Офис президента

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис приедет в Украину с визитом. Он будет находиться в городе Одесса в среду, 11 июня.

Визит премьера Греции в Одессу

Как говорится на официальном сайте правительства Греции, Кириакос Мицотакис в Одессе примет участие в четвертом саммите Украина — Юго-Восточная Европа.

В четверг, 22 мая, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, во время которого пригласил его к участию в саммите Украина — Юго-Восточная Европа.

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Как отметили в Офисе президента, собеседники уделили внимание продолжению давления против России и необходимости поддержки Украины.

Зеленский сказал, что никому не надо объяснять, что полномасштабная война до сих пор продолжается только из-за нежелания России закончить ее.

Как сообщили журналисты, кроме этого, президент Молдовы Майя Санду встретится с Мицотакисом, который будет находиться с официальным визитом в Кишиневе.

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Война в УкраинеГреціяОдесса
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