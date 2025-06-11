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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Прем’єр Греції перебуватиме в Одесі 11 червня

Кіріакос Міцотакіс
Фото: Офіс президента

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс приїде до України з візитом. Він перебуватиме у місті Одеса у середу, 11 червня.

Візит прем’єра Греції до Одеси

Як йдеться на офіційному сайті уряду Греції, Кіріакос Міцотакіс в Одесі візьме участь у четвертому саміті Україна – Південно-Східна Європа.

У четвер, 22 травня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, під час якої запросив його до участі в саміті Україна – Південно-Східна Європа.

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Як зазначили в Офісі президента, співрозмовники приділили увагу продовженню тиску проти Росії та необхідності підтримки України.

Зеленський сказав, що нікому не треба пояснювати, що повномасштабна війна досі триває тільки через небажання Росії закінчити її.

Як повідомили журналісти, крім цього, президент Молдови Мая Санду зустрінеться з Міцотакісом, який перебуватиме з офіційним візитом у Кишиневі.

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Війна в УкраїніГреціяОдеса
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