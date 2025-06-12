НАТО расширит спутниковый мониторинг для наблюдения за действиями РФ

Главнокомандующий силами трансформации НАТО Пьер Вандье объявил о расширении возможностей спутникового наблюдения организации для охвата больших территорий, благодаря чему можно отслеживать военные перемещения в Украине и на границах России со странами Восточной Европы.

Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

Спутниковое наблюдение

По словам Вандье, инновационный инструмент впервые предоставит НАТО возможность наблюдать за огромными территориями, включая маневры, передвижения войск и боевые действия.

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— Сегодня мы не уверены, что россияне остановятся на Украине. Мы сможем им сказать: мы вас видим, — подчеркнул он.

Организация Североатлантического договора объявила, что для реализации инициативы выбран американский поставщик спутниковых снимков Planet Labs.

Этот проект назвали Smart Indication And Warning Broad Area Detection (SINBAD).

Цель программы заключается в осуществлении регулярного мониторинга обширных мировых территорий в течение года с использованием искусственного интеллекта для выявления изменений и автоматического генерации предупреждений.

Потенциальные цели России

По информации одного из представителей стран Североатлантического блока, эта технология также может применяться для наблюдения за Арктикой, которая приобретает все большее стратегическое значение на фоне роста интересов России и Китая в регионе.

Напомним, во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе генсек Марк Рютте объявил, что государства-члены организации предоставят Украине более €20 млрд дополнительной помощи в сфере безопасности в этом году.

— Эта поддержка является ключевой для усиления обороноспособности Украины в противостоянии российской агрессии, — подчеркнул Рютте.

По официальным данным, в 2024 году страны НАТО уже потратили на военную помощь Украине в общей сложности €50 млрд, по сравнению с около €40 млрд в 2023 году.

Источник : Bloomberg

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