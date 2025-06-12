НАТО розширить супутниковий моніторинг для спостереження за діями РФ

Головнокомандувач сил трансформації НАТО П’єр Вандьє оголосив про розширення можливостей супутникового спостереження організації для охоплення великих територій, завдяки чому можна відстежувати військові переміщення в Україні та на кордонах Росії з країнами Східної Європи.

Про це він повідомив в інтерв’ю Bloomberg.

Супутникове спостереження

За словами Вандьє, інноваційний інструмент вперше надасть НАТО змогу спостерігати за величезними територіями, включно з маневрами, пересуванням військ та бойовими діями.

Зараз дивляться

— Сьогодні ми не впевнені, що росіяни зупиняться на Україні. Ми зможемо їм сказати: ми вас бачимо, – наголосив він.

Організація Північноатлантичного договору оголосила, що для втілення ініціативи обрано американського постачальника супутникових знімків Planet Labs.

Цей проєкт назвали Smart Indication And Warning Broad Area Detection (SINBAD).

Мета програми полягає у здійсненні регулярного моніторингу великих світових територій протягом року з використанням штучного інтелекту для виявлення змін та автоматичного генерування попереджень.

Потенційні цілі Росії

За інформацією одного з представників країн Північноатлантичного блоку, ця технологія також може застосовуватися для спостереження за Арктикою, яка набуває дедалі більшої стратегічної важливості на тлі зростання інтересів Росії та Китаю в регіоні.

Нагадаємо, під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі генсек Марк Рютте оголосив, що держави-члени організації нададуть Україні понад €20 млрд додаткової безпекової допомоги цього року.

— Ця підтримка є ключовою для посилення обороноздатності України у протистоянні російській агресії, – наголосив Рютте.

За офіційними даними, у 2024 році країни НАТО вже витратили на військову допомогу Україні загалом €50 млрд, порівняно з близько €40 млрд у 2023 році.

Джерело : Bloomberg

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