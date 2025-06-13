Нардеп Евгений Шевченко получил еще одно подозрение в госизмене

Офис генпрокурора сообщил о новом подозрении действующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей.

Об этом сообщили пресс-службы Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины.

По сообщениям СМИ, речь идет о Евгении Шевченко.

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Євгений Шевченко: первое подозрение в госизмене

В ноябре 2024 года нардепу Евгению Шевченко уже сообщали о первом подозрении в государственной измене из-за деятельности, которая наносила ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины еще до начала полномасштабного вторжения.

Подозрение объявили после проведения комплексной психолого-лингвистической и военной экспертизы.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что после 24 февраля 2022 года депутат не только не прекратил противоправную деятельность, но и активно продолжал ее.

Он записывал программы на собственных каналах, давал интервью пророссийским блогерам и экспертам, после чего этот контент распространялся через российские пропагандистские СМИ.

Целью депутата было создание в российском обществе ложного впечатления, что это официальная позиция представителя украинской власти.

В своих материалах он распространял информацию, которая дискредитировала украинскую власть, подчеркивая якобы ее неспособность удержать территории и достичь мира.

Также депутат утверждал мнение, что Украина должна согласиться на любые переговоры с Россией.

Нардеп Евгений Шевченко ездил к Лукашенко

Помимо информационной деятельности, народный депутат неоднократно ездил в Беларусь, где встречался с представителями бизнеса, политики и самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Ссылаясь на эти встречи, он распространял ложную информацию об отсутствии угрозы нападения российских войск с территории Беларуси.

Таким образом, депутату дополнительно сообщили о новом подозрении в государственной измене в условиях военного положения по части 2 статьи 111 УК Украины.

Санкция предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Стоит отметить, что это не первый народный депутат Украины, которому правоохранители сообщили о подозрении.

Ранее дело против Нестора Шуфрича направили в суд — его обвиняют в финансировании действий с целью насильственного изменения конституционного строя и государственной измене.

Депутата и его помощника обвиняют в обеспечении регистрации недвижимости в оккупированном Крыму по законам страны-агрессора.

Шуфричу грозит до 15 лет заключения.

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