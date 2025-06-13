Нардеп Євгеній Шевченко отримав ще одну підозру у держзраді

Офіс генпрокурора повідомив про нову підозру чинному народному депутату України, який з листопада 2024 року перебуває під вартою.

Про це повідомили пресслужби Офісу генпрокурора та Служби безпеки України.

За повідомленням ЗМІ, йдеться про Євгенія Шевченка.

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Євгеній Шевченко: перша підозра у держзраді

У листопаді 2024 року нардепу Євгенію Шевченку вже повідомляли першу підозру у державній зраді через діяльність, яка завдавала шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення.

Підозру оголосили після проведення комплексної психолого-лінгвістичної та військової експертизи.

Під час досудового розслідування з’ясувалося, що після 24 лютого 2022 року депутат не лише не припинив протиправну діяльність, а й активно продовжував її.

Він записував програми на власних каналах, давав інтерв’ю проросійським блогерам та експертам, після чого цей контент поширювався через російські пропагандистські ЗМІ.

Метою депутата було створення в російському суспільстві хибного враження, що це офіційна позиція представника української влади.

У своїх матеріалах він поширював інформацію, яка дискредитувала українську владу, підкреслюючи нібито її нездатність втримати території та досягти миру.

Також депутат утверджував думку, що Україна має погодитися на будь-які переговори з Росією.

Нардеп Євгеній Шевченко їздив до Лукашенка

Окрім інформаційної діяльності, народний депутат неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесу, політики та самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Посилаючись на ці зустрічі, він поширював неправдиву інформацію про відсутність загрози нападу російських військ із території Білорусі.

Тож депутату додатково повідомили нову підозру у державній зраді в умовах воєнного стану за частиною 2 статті 111 КК України.

Санкція передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто зазначити, що це не перший народний депутат України, якому правоохоронці повідомили про підозру.

Раніше справу проти Нестора Шуфрича скерували до суду – його обвинувачують у фінансуванні дій з метою насильницької зміни конституційного ладу та державній зраді.

Депутата та його помічника звинувачують у забезпеченні реєстрації нерухомості в окупованому Криму за законами країни-агресора.

Шуфричу загрожує до 15 років ув’язнення.

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