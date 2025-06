Зеленский назначил новую главу миссии Украины при НАТО

Владимир Зеленский уволил Наталью Галибаренко с должности главы миссии Украины при НАТО и назначил на эту должность Алену Гетьманчук.

Об этом свидетельствуют указы президента №407/2025 и №408/2025, обнародованные в пятницу, 13 июня.

Алена Гетьманчук возглавила миссию Украины при НАТО

Наталья Галибаренко занимала должность главы миссии Украины при НАТО с августа 2020 года.

Сейчас смотрят

Ее увольнение и назначение новой главы произошло в один день — 13 июня 2025 года.

Алена Гетьманчук большую часть своей профессиональной жизни посвятила вопросу вступления Украины в Альянс.

Она является американисткой, директором Центра Новая Европа, ассоциированным старшим аналитиком Атлантического совета США.

Что известно об Алене Гетьманчук

Гетьманчук имеет многолетний опыт в сфере внешней политики и международных отношений.

В 2009 году она стала соучредительницей Института мировой политики, которым руководила в течение 8 лет.

С 2016 года является членом Консультационного комитета президентов Украины и Польши.

Журналистский опыт Алены включает почти 15 лет работы международным обозревателем и редактором.

Она публиковала аналитические статьи в ведущих украинских и зарубежных СМИ, в частности The New York Times, Financial Times, Politico, Gazeta Wyborcza.

На ее счету первое и пока единственное в истории независимой Украины интервью американского президента украинским СМИ.

В июне 2017 года Гетьманчук получила государственную награду от президента Украины Петра Порошенко за вклад в процесс евроинтеграции Украины.

В марте 2022 года она стала внештатным старшим аналитиком Евразийского Центра Atlantic Council.

В течение последних десяти лет Алена является автором газеты Зеркало недели, а также ведет блог в Украинской правде, который ранее назывался Дневник евроатлантиста.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.