Зеленский назначил новую главу миссии Украины при НАТО
Владимир Зеленский уволил Наталью Галибаренко с должности главы миссии Украины при НАТО и назначил на эту должность Алену Гетьманчук.
Об этом свидетельствуют указы президента №407/2025 и №408/2025, обнародованные в пятницу, 13 июня.
Алена Гетьманчук возглавила миссию Украины при НАТО
Наталья Галибаренко занимала должность главы миссии Украины при НАТО с августа 2020 года.
Ее увольнение и назначение новой главы произошло в один день — 13 июня 2025 года.
Алена Гетьманчук большую часть своей профессиональной жизни посвятила вопросу вступления Украины в Альянс.
Она является американисткой, директором Центра Новая Европа, ассоциированным старшим аналитиком Атлантического совета США.
Что известно об Алене Гетьманчук
Гетьманчук имеет многолетний опыт в сфере внешней политики и международных отношений.
В 2009 году она стала соучредительницей Института мировой политики, которым руководила в течение 8 лет.
С 2016 года является членом Консультационного комитета президентов Украины и Польши.
Журналистский опыт Алены включает почти 15 лет работы международным обозревателем и редактором.
Она публиковала аналитические статьи в ведущих украинских и зарубежных СМИ, в частности The New York Times, Financial Times, Politico, Gazeta Wyborcza.
На ее счету первое и пока единственное в истории независимой Украины интервью американского президента украинским СМИ.
В июне 2017 года Гетьманчук получила государственную награду от президента Украины Петра Порошенко за вклад в процесс евроинтеграции Украины.
В марте 2022 года она стала внештатным старшим аналитиком Евразийского Центра Atlantic Council.
В течение последних десяти лет Алена является автором газеты Зеркало недели, а также ведет блог в Украинской правде, который ранее назывался Дневник евроатлантиста.