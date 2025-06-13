Зеленський призначив нову главу місії України при НАТО
Володимир Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади глави місії України при НАТО і призначив на цю посаду Альону Гетьманчук.
Про це свідчать укази президента №407/2025 і №408/2025, оприлюднені в п’ятницю, 13 червня.
Альона Гетьманчук очолила місію України при НАТО
Наталія Галібаренко обіймала посаду глави місії України при НАТО з серпня 2020 року.
Її звільнення та призначення нової очільниці відбулося одним днем – 13 червня 2025 року.
Альона Гетьманчук більшу частину свого професійного життя присвятила питанню вступу України до Альянсу.
Вона є американісткою, директоркою Центру Нова Європа, асоційованою старшою аналітикинею Атлантичної Ради США.
Що відомо про Альону Гетьманчук
Гетьманчук має багаторічний досвід у сфері зовнішньої політики та міжнародних відносин.
У 2009 році вона стала співзасновницею Інституту світової політики, яким керувала протягом 8 років.
Із 2016 року є членом Консультаційного комітету президентів України й Польщі.
Журналістський досвід Альони включає майже 15 років роботи міжнародним оглядачем та редактором.
Вона публікувала аналітичні статті у провідних українських та іноземних медіа, зокрема The New York Times, Financial Times, Politico, Gazeta Wyborcza.
На її рахунку перше та досі єдине в історії незалежної України інтерв’ю американського президента українським медіа.
У червні 2017 року Гетьманчук отримала державну нагороду від президента України Петра Порошенка за внесок у процес євроінтеграції України.
У березні 2022 року вона стала позаштатною старшою аналітикинею Євразійського Центру Atlantic Council.
Упродовж останніх десяти років Альона є авторкою газети Дзеркало тижня, а також веде блог в Українській правді, який раніше називався Щоденник євроатлантиста.