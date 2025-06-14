Украина и РФ готовятся к новым этапам переговоров после завершения обменов – Зеленский

После завершения обменов военнопленными, которые продолжаются в рамках Стамбульских договоренностей, украинская и российская стороны перейдут к обсуждению дальнейших шагов по мирному урегулированию.

После обменов пленными Украина и РФ обсудят дальнейшие шаги

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

– На сегодняшний день – идут обмены. Министр обороны Умеров контактирует с Мединским. Закончатся обмены, тогда стороны обсудят следующий шаг, отметил глава государства.

Зеленский также добавил, что обмены могут завершиться к 20-21 июня, но точную дату называть не стал.

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– Я не хочу просто говорить точную дату, потому что это люди, обмены непростые. Но они будут, – добавил он.

Что известно о Стамбульских договоренностях

2 июня в Стамбуле состоялись переговоры между представителями Украины и России, в результате которых стороны согласовали обмен пленными в формате 1000 на 1000. Дополнительно была достигнута договоренность об обмене еще 200 на 200 человек.

Это должен стать вторым случаем, когда стороны согласовывают обмен в масштабном формате 1000 на 1000.

Кроме того, договорено о репатриации тел погибших военнослужащих: каждая сторона должна вернуть по 6000 тел погибших.

Однако 7 июня Российская Федерация обвинила Украину в якобы переносе обмена на неопределенный срок.

В ответ Координационный штаб по обращению с военнопленными заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Украинская сторона подчеркнула, что работа по обе стороны действительно ведется в двух направлениях — обмене пленных и репатриации тел, однако окончательных договоренностей о датах и ​​подтвержденных списках не достигнуто.

Также стороны не согласовали точную дату возвращения тел погибших воинов.

В Министерстве обороны Украины опубликовали отдельное заявление, в котором призвали РФ “не создавать искусственные преграды и лживые заявления, чтобы не возвращать украинских пленных и не забирать своих в Россию”.

Как проходит реализация договоренностей

8 июня президент Зеленский сообщил, что Россия до сих пор не передала полные списки на обмен в формате 1000 на 1000, как было согласовано в Стамбуле.

9 июня между Украиной и Россией состоялся первый этап обмена военнопленными согласно договоренностям 2 июня. В рамках этого этапа домой вернулись военные в возрасте до 25 лет.

11 июня была осуществлена ​​репатриация 1 212 тел погибших украинских воинов. Российская сторона, в свою очередь, получила 27 тел своих военных.

10 и 12 июня были проведены первая и вторая части обмена тяжелораненых и тяжелобольных.

Домой вернулись бойцы Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта Украины.

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