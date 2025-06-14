Україна та РФ готуються до нових етапів перемовин після завершення обмінів – Зеленський

Після завершення обмінів військовополоненими, які тривають у межах Стамбульських домовленостей, українська та російська сторони перейдуть до обговорення подальших кроків щодо мирного врегулювання.

Після обмінів полоненими Україна та РФ обговорять подальші кроки

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

– На сьогодні – тривають обміни. Міністр оборони Умеров контактує з Мединським. Закінчаться обміни, тоді сторони обговорять наступний крок, — зазначив глава держави.

Зеленський також додав, що обміни можуть завершитися до 20-21 червня, але точної дати називати не став.

Зараз дивляться

– Я не хочу просто говорити точну дату, тому що це люди, обміни непрості. Але вони будуть, – додав він.

Що відомо про Стамбульські домовленості

2 червня в Стамбулі відбулися переговори між представниками України та Росії, у результаті яких сторони погодили обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Додатково було досягнуто домовленостей про обмін ще 200 на 200 осіб.

Це мав стати другим випадком, коли сторони погоджують обмін у масштабному форматі 1000 на 1000.

Крім того, домовлено про репатріацію тіл загиблих військовослужбовців: кожна сторона має повернути по 6 000 тіл загиблих.

Однак 7 червня Російська Федерація звинуватила Україну в нібито перенесенні обміну на невизначений термін.

У відповідь Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими заявив, що ці твердження не відповідають дійсності.

Українська сторона наголосила, що робота з обох боків дійсно ведеться у двох напрямах – обміну полонених та репатріації тіл, однак остаточних домовленостей щодо дат і підтверджених списків не досягнуто.

Також сторони не узгодили точну дату повернення тіл загиблих воїнів.

У Міністерстві оборони України опублікували окрему заяву, у якій закликали РФ “не створювати штучних перепон і брехливих заяв, щоб не повертати українських полонених і не забирати своїх у Росію”.

Як відбувається реалізація домовленостей

8 червня президент Зеленський повідомив, що Росія досі не передала повних списків на обмін у форматі 1000 на 1000, як було узгоджено в Стамбулі.

9 червня між Україною та Росією відбувся перший етап обміну військовополоненими відповідно до домовленостей 2 червня. У межах цього етапу додому повернулися військові віком до 25 років.

11 червня було здійснено репатріацію 1 212 тіл загиблих українських воїнів. Російська сторона, у свою чергу, отримала 27 тіл своїх військових.

10 та 12 червня були проведені перша та друга частини обміну тяжкопоранених і тяжкохворих.

Додому повернулися бійці Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту України.

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