Владимир Зеленский прибыл в Вену – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 16 июня, прибыл в Вену.

Об этом сообщает издание Heute.

Зеленский в Вене: что известно

По информации издания, приезд Зеленского в Вену был секретом, и это его первый визит в столицу Австрии с начала полномасштабной войны в Украине.

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В настоящее время площадь Гельденплац, где расположена резиденция президента Австрии, перекрыта полицией.

Согласно сообщениям СМИ, Зеленский должен встретиться не только с федеральным президентом Александром Ван дер Белленом, но и с федеральным канцлером Кристианом Штоккером (ÖVP) и несколькими министрами, среди которых министр иностранных дел Беате Майнл-Райзингер (NEOS).

На данный момент ни канцелярия канцлера, ни президентская канцелярия не предоставляют информации о визите Зеленского.

Отмечается, что в центре Вены должны состояться два митинга: один в поддержку Украины, другой – против визита Зеленского. Оба должны пройти в центре города под пристальным наблюдением полиции.

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