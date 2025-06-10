США скоротять фінансування допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік – Гегсет

У 2026 році США планують зменшити фінансування на постачання озброєння Україні. Про це повідомив міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет під час слухань у Палаті представників Конгресу.

США зменшать фінансування на постачання зброї Україні

– У бюджеті є скорочення на це, – відповів він на запит конгресменів, які цікавилися подальшими планами Вашингтона щодо військової підтримки України.

Гегсет наголосив, що “нинішня адміністрація дивиться на цей конфлікт зовсім інакше”.

– Ми вважаємо, що мирна угода через переговори – найкраще рішення в інтересах обох сторін і нашої держави, особливо з огляду на суперечливі тенденції в усьому світі, – зазначив керівник Пентагону.

Зараз дивляться

Раніше видання WSJ писало, що адміністрація президента Дональда Трампа намагається вплинути на сенатора-республіканця Ліндсі Грема з метою пом’якшення його законопроєкту, що стосується санкцій проти РФ.

Зараз Грем наполягає на запровадженні обмежень щодо російських чиновників, окремих секторів економіки РФ, а також пропонує карати ті країни, які продовжують співпрацювати з Москвою. Законодавчу ініціативу Грема вже підтримали 82 зі 100 сенаторів.

Міністр закордонних справ України Георгій Тихий сьогодні заявив, що Київ продовжує отримувати військову допомогу, яку надає чинна адміністрація 46-го президента США Джо Байдена, та веде переговори зі Сполученими Штатами щодо подальших закупівель озброєння.

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