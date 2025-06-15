Зеленский предупредил о новых атаках на энергетику Украины

Россия и в дальнейшем планирует наносить удары по украинской энергетике. По словам президента Владимира Зеленского, эти атаки становятся “более подлыми”.

Об этом он сообщил в вечернем обращении 15 июня.

РФ и в дальнейшем планирует атаковать энергетику Украины

Зеленский собрал военных, представителей СБУ и правительства, чтобы обсудить, как защитить украинскую инфраструктуру от российских атак.

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Он подчеркнул, что несмотря на обещания российского диктатора Владимира Путина США и другим в мире, кто стремится к миру, Россия продолжает наносить удары по гражданским объектам энергетики.

Президент отметил отсутствие признаков того, что в России хотят завершить войну и серьезно рассматривают дипломатию.

— Россия планирует и дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующие данные есть у разведки партнеров. Конкретно относительно российской угрозы инфраструктуре нашей атомной генерации в Украине данные переданы министром энергетики Украины МАГАТЭ и господину Стиву Уиткоффу. Министр обороны Украины передал информацию своему коллеге в США, — сообщил Зеленский.

Отдельно он заслушал доклад о ситуации после удара по Полтавской области. Министру обороны, главнокомандующему ВСУ и министру энергетики президент поставил конкретные задачи.

Также обсудили развитие российских ударных средств и планы по усилению украинской противовоздушной обороны.

По словам президента, часть докладов останется закрытой для публики, но все обсуждения должны оказать ощутимое влияние на ситуацию.

Источник: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

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