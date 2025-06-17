Потери РФ на 17 июня: минус еще 1 060 оккупантов и два десятка артсистем

Потери врага на 17 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 060 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 210-е сутки полномасштабной войны превысили 1,006 млн.

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Потери РФ на 17 июня 2025 года

личного состава / personnel ‒ около/ about 1 006 120 (+1 060) человек / persons,

танков / tanks ‒ 10940 (+1) ед,

боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs ‒ 22814 (+3) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 29228 (+20) ед,

РСЗО / MLRS – 1419 (+1) ед,

средства ПВО / anti-aircraft systems ‒ 1187 (+0) ед,

самолетов / aircraft – 416 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 337 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 40981 (+177),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3346 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 28 (+0) ед,

подлодки / submarines — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 52175 (+79) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 3916 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 2010-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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