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Потери РФ на 17 июня: минус еще 1 060 оккупантов и два десятка артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 17 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 060 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 210-е сутки полномасштабной войны превысили 1,006 млн.

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Потери РФ на 17 июня 2025 года

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 1 006 120 (+1 060) человек / persons,
  • танков / tanks ‒ 10940 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs ‒ 22814 (+3) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 29228 (+20) ед,
  • РСЗО / MLRS – 1419 (+1) ед,
  • средства ПВО / anti-aircraft systems ‒ 1187 (+0) ед,
  • самолетов / aircraft – 416 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 337 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 40981 (+177),
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3346 (+0),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 52175 (+79) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 3916 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 2010-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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