Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Потери РФ на 17 июня: минус еще 1 060 оккупантов и два десятка артсистем
Потери врага на 17 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 060 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 210-е сутки полномасштабной войны превысили 1,006 млн.
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Потери РФ на 17 июня 2025 года
- личного состава / personnel ‒ около/ about 1 006 120 (+1 060) человек / persons,
- танков / tanks ‒ 10940 (+1) ед,
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs ‒ 22814 (+3) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 29228 (+20) ед,
- РСЗО / MLRS – 1419 (+1) ед,
- средства ПВО / anti-aircraft systems ‒ 1187 (+0) ед,
- самолетов / aircraft – 416 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 40981 (+177),
- крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3346 (+0),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 52175 (+79) ед,
- специальная техника / special equipment ‒ 3916 (+0).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 2010-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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