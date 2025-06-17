Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Втрати ворога на 17 червня: мінус ще 1 060 окупантів та два десятки артсистем
Втрати ворога на 17 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 060 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 210-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,006 млн.
Зараз дивляться
Втрати РФ на 17 червня 2025 року
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 1 006 120 (+1 060) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10940 (+1) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22814 (+3) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 29228 (+20) од,
- РСЗВ / MLRS – 1419 (+1) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1187 (+0) од,
- літаків / aircraft – 416 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 40981 (+177),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3346 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 52175 (+79) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3916 (+0).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 210-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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