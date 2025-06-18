Родители ждали целый день: что известно о погибшем в результате атаки РФ киевлянине

31-летний Дмитрий Исаенко стал одной из жертв российского удара по многоэтажке в Соломенском районе Киева во вторник, 17 июня.

Его весь день на месте удара ждали родители, пока спасатели разбирали завалы, в надежде, что он выжил.

Дмитрий Исаенко: что известно о погибшем

В университете Драгоманова сообщили, что он был студентом первого курса магистратуры факультета физического воспитания, спорта и здоровья по специальности Физическая культура и спорт (здоровье человека и физическая рекреация).

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— Это парень, за судьбой которого следила вся страна. Тот, чьи родители стояли у руин уничтоженного дома и ждали своего сына, молились и не отходили… Мы все молились вместе с ними. Их фотографии облетели весь мир, стали символом боли и надежды… Но чуда не произошло, — говорится в сообщении.

В университете описали Дмитрия светлым и добрым человеком. Отмечается, что Исаенко был хорошим другом, достойным сыном и вдохновенным человеком. Он жил, учился, верил в жизнь — пока его не забрала война.

Судя по публикациям Дмитрия в соцсети Instagram, он любил путешествовать, в частности посещать море и походы в горы. Также он пробовал себя в жанре стендапа.

View this post on Instagram A post shared by Ministry of Foreign Affairs of Ukraine (@mfa_ukraine)

К вечеру 17 июня появилось сообщение, что его нашли живым под завалами, но это оказалось неправдой. Вечером тело погибшего Дмитрия Исаенко спасатели деблокировали из-под завалов.

По состоянию на 14:00 18 июня известно уже о 23 жертвах в Соломенском районе. Всего подтверждено 28 погибших в столице в результате атаки армии РФ 17 июня.

Фото: Дмитрий Исаенко

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