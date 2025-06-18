Батьки чекали цілий день: що відомо про загиблого в результаті атаки РФ киянина

31-річний Дмитро Ісаєнко став однією із жертв російського удару по багатоповерхівці в Солом’янському районі Києва у вівторок, 17 червня.

На нього весь день на місці удару чекали батьки, поки рятувальники розбирали завали, в надії, що він вижив.

Дмитро Ісаєнко: що відомо про загиблого

В університеті Драгоманова повідомили, що він був студентом першого курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я за спеціальністю Фізична культура і спорт (здоров’я людини та фізична рекреація).

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— Це хлопець, за долею якого стежила вся країна. Той, чиї батьки стояли біля руїн знищеного будинку й чекали свого сина, молилися та не відходили… Ми всі молилися разом із ними. Їхні світлини облетіли весь світ, стали символом болю й надії… Та дива не сталося, – йдеться у повідомленні.

В університеті описали Дмитра світлою та доброю людино. Зазначається, що Ісаєнко був гарним другом, гідним сином та натхненною людиною. Він жив, вчився, вірив у життя – поки його не забрала війна.

Судячи з публікацій Дмитра у соцмережі Instagram, він любив подорожувати, зокрема відвідувати море та походи у гори. Також він пробував себе у жанрі стендапу.

View this post on Instagram A post shared by Ministry of Foreign Affairs of Ukraine (@mfa_ukraine)

Надвечір 17 червня з’явилося повідомлення, що його виявили живим під завалами, але це виявилося неправдою. Увечері тіло загиблого Дмитра Ісаєнка рятувальники деблокували з-під завалів.

Станом на 14:00 18 червня відомо вже про 23 жертви у Солом’янському районі. Всього підтверджено 28 загиблих у столиці внаслідок атаки армії РФ 17 червня.

Фото: Дмитро Ісаєнко

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