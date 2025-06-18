Вчиняли диверсії на Укрзалізниці та палили авто ЗСУ: затримано 5 агентів Росії

Затримано ще п’ятьох російських поплічників, які вчиняли диверсії на об’єктах Укрзалізниці та палили автомобілі Збройних сил України у різних регіонах.

П’ятеро поплічників РФ здійснювали диверсії на УЗ і палили авто ЗСУ

Як повідомляє Служба безпеки України, разом з Національною поліцією затримало помічників РФ, які виконували замовлення Росії у різних областях.

За інформацією СБУ, фігурантів справи завербувала РФ через Telegram-канали з пошуку “легких” грошей.

Зараз дивляться

У СБУ розповіли, що у Запоріжжі затримано 36-річного жителя, який підпалив три позашляховики ЗСУ, що проходили технічне обслуговування після виконання завдань на Південному фронті.

За завданням Росії згодом він мав знищити Multivan, який українські військові використовували для перевезення бойового спорядження на передову.

У Київській області на гарячому затримано жителя столиці, який готував сходження вантажного потяга з рейок. Він планував встановити на колії гальмівний стопор, зазначили у Службі безпеки України.

У Тернопільській області затримано двох жителів селища Гусятин, які підпалили кросовер військовослужбовця ЗСУ.

У Харкові затримано жінку, яка раніше була засуджена за легкі тілесні ушкодження. На замовлення Росії вона спалила релейну шафу сигнальної установки Укрзалізниці.

У СБУ зазначили, що під час обшуків у всіх фігурантів вилучено докази співпраці з ворогом.

Наразі п’ятьом затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (Диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

За повідомленням СБУ, фігуранти справи перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

Фото : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.