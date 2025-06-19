Мобилизация адвокатов: имеют ли они право на отсрочку

В связи с продолжающимся военным положением в Украине вопрос мобилизации специалистов отдельных профессий, в частности юристов и адвокатов, остается актуальным.

Могут ли мобилизовать адвоката, читайте в материале.

Подлежат ли адвокаты мобилизации согласно закону

Согласно действующему законодательству, адвокаты являются гражданами Украины и, как и любые другие лица мужского пола призывного возраста, они не имеют автоматической брони или общего освобождения от мобилизации только на основании профессии.

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Адвокат, партнер адвокатского объединения “Донец и Партнеры” Василий Гаращак отметил в комментарии Фактам ICTV, что адвокаты подлежат мобилизации на общих основаниях.

— Любых привилегий в процессе мобилизации, таких как бронирование или отсрочка, у лиц, имеющих статус адвоката, нет. Только отсрочки или бронирования на общих основаниях, — отметил Василий Гаращак.

Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации и Постановление КМУ №76 определяют, что бронирование и отсрочка касаются прежде всего работников, которые являются критически важными для функционирования государства, органов власти или оборонного сектора. Частная адвокатская деятельность как таковая не входит в этот перечень, если адвокат не выполняет функции в государственном секторе.

Таким образом, мобилизация адвокатов возможна, и такое лицо может быть вызвано в ТЦК для уточнения учетных данных, прохождения ВВК и, при отсутствии оснований для освобождения или отсрочки, призвано на службу.

Отсрочка от призыва для адвокатов: какие есть варианты

Сейчас закон не предоставляет общего освобождения от мобилизации адвокатам на основании их профессии. В то же время существуют определенные индивидуальные основания для отсрочки, которые могут быть актуальными и для юристов, в частности:

Наличие трех и более несовершеннолетних детей

Инвалидность или уход за лицами с инвалидностью

Постоянный уход за людьми, которые нуждаются в посторонней помощи (на основании заключения соцзащиты)

Непригодность по состоянию здоровья (определяется ВВК)

Обучение на дневной форме в вузе или аспирантуре

Кроме того, отсрочку могут получить адвокаты, официально привлеченные к обеспечению обороны или деятельности органов госвласти, если их предприятие / учреждение имеет право бронировать работников.

Например, адвокаты, которые работают в госучреждениях, имеющих мобилизационные задачи, могут быть забронированы.

Перспективы получения отсрочки от мобилизации для адвокатов в 2025 году

В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона Украины №12348 от 19 декабря 2024 года, который предусматривает внесение изменений в статью 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации с целью предоставления адвокатам права на отсрочку от призыва по мобилизации.

Согласно документу, адвокатов предлагается включить в перечень лиц, которые могут получить отсрочку от военной службы.

Среди них лица, которые соответствуют следующим критериям:

непрерывный адвокатский стаж не менее 10 лет;

отсутствие задолженности по уплате взносов на функционирование органов адвокатского самоуправления;

отсутствие записей о привлечении к дисциплинарной ответственности;

право на осуществление адвокатской деятельности не должно быть прекращено или остановлено (это подтверждается справкой Совета адвокатов соответствующего региона на основании данных из Единого реестра адвокатов Украины).

В пояснительной записке также отмечается, что действующее законодательство уже предусматривает бронирование военнообязанных, работающих в правоохранительных органах, прокуратуре, судах, НАБУ, ГБР, Службе судебной охраны, учреждениях правосудия и тому подобное.

В то же время адвокаты, которые также являются частью системы правосудия согласно Конституции, до сих пор не получили таких гарантий. Это создает дисбаланс и может повредить надлежащему функционированию правовой системы страны в условиях военного положения.

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