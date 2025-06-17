Возможна ли мобилизация аграриев в Украине в 2025 году: что говорит закон

С 1 января 2025 года вступили в силу обновленные правила бронирования для работников агропромышленного комплекса (АПК).

Что предусматривает бронирование аграриев и как получить в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Как происходит бронирование аграриев 2025

Юристы Бесплатной правовой помощи отметили, что порядок бронирования работников на предприятиях, признанных критически важными, регулируется Порядком бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

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Юристы отметили, что все предприятия, учреждения и организации, которые приказами Минагрополитики определены как критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, должны были подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года в соответствии с обновленными критериями.

После получения обновленного статуса у критически важного предприятия есть возможность забронировать работников на срок до 12 месяцев.

Юристы системы бесплатной правовой помощи также подчеркнули, что действующий порядок регламентирует процедуру бронирования военнообязанных в период военного положения через Единый государственный портал электронных услуг Дія.

Этот процесс касается мобилизованных работников, которые работают в организациях, определенных критически важными для обеспечения функционирования экономики и жизнедеятельности страны в условиях чрезвычайного периода.

В соответствии с нормативными положениями, бронирование осуществляется на основе электронных списков военнообязанных, сформированных и поданных через приложение Дія на срок мобилизации и военного времени.

После внесения в списки, таким работникам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу, что гарантирует возможность продолжения ими трудовой деятельности на предприятиях.

Военнообязанные, указанные в пункте 1 данного порядка, подлежат бронированию независимо от воинского звания, военно-учетной специальности и возраста.

Не подлежат бронированию военнообязанные, которые согласно закону не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Какие действуют критерии бронирования аграриев

Юристы БПД прокомментировали, что на данный момент ситуация и процедура бронирования работников агропредприятий остается сложной, ведь подавать заявки на бронирование работников могут только те предприятия, которые обрабатывают более 500 га земли.

Однако фермерские хозяйства с площадью обрабатываемых земель до 500 гектаров составляют наибольшую долю среди всех аграрных производителей в Украине. Именно они наиболее активно обращаются в областные государственные администрации с заявлениями о признании их критически важными.

Однако на уровне регионов до сих пор не разработан единый подход или четкие методические рекомендации, которые регулировали бы процесс бронирования военнообязанных работников небольших фермерских хозяйств.

Бронирование аграриев 2025: что говорит законодательство

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины 10 декабря 2024 года издало приказ № 4282, которым установлены обновленные отраслевые критерии для определения аграрных предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для национальной экономики в особый период.

В соответствии с этим документом, статус важного для экономики предприятия в аграрной сфере могут получить те субъекты хозяйствования, которые соответствуют как минимум двум условиям, в частности:

осуществляют сельскохозяйственное производство на площади от 500 гектаров и более;

имеют годовой доход в размере не менее 20 млн грн;

уплатили не менее 324 тыс. грн налога на доходы физических лиц за предыдущий отчетный квартал.

Кроме того, важно, чтобы основная деятельность компании соответствовала КВЭДам, указанным в самом приказе.

Также обязательными являются принадлежность предприятия к сфере управления Минагрополитики или государственное владение 100% его уставного капитала, в частности в случае предприятий, которые были преобразованы из государственной формы и занимаются передачей государственных земель в субаренду на открытых торгах.

Для рассмотрения вопроса о предоставлении такого статуса необходимо предоставить налоговую отчетность с подтверждением принятия контролирующим органом: расчет доходов работников, уплаченных налогов и начисленного единого социального взноса за последний отчетный период.

Подробный перечень условий и требований содержится непосредственно в приказе. Также предусмотрен отдельный алгоритм действий для аграрных предприятий, стремящихся получить статус критически важных в системе агропромышленного комплекса.

Алгоритм бронирования аграриев выглядит следующим образом:

Источник: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

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