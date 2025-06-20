Мамо, це я! Перші дзвінки звільнених з полону воїнів розчулили до сліз

Дмитро Лубінець показав відео, де важкохворі військові, яких вдалося повернути з російського полону сьогодні, 20 червня, телефонують рідним, тільки ступивши на українську землю.

Відповідні відео Лубінець опублікував у своєму Telegram-каналі.

Перші емоції звільнених з полону

Сьогодні, 20 червня, на батьківщину повернулися тяжкопоранені та тяжкохворі воїни ЗСУ, зокрема ТрО, морська піхота, десантно-штурмові та мотопіхотні війська, а також Нацгвардії та Держприкордонслужби.

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Як зазначив Дмитро Лубінець, велика частина повернених — це оборонці Маріуполя.

Звільненим оборонцям одразу дали телефони, щоб зв’язатися з рідними.

— Я живий. Трохи поранений, але то загоїться. Зате пам’ять є, – сказав один зі звільнених героїв.

Сльози, щирі обійми та гасло Слава Україні лунали з вуст колишніх полонених.

Деякі з них були в полоні понад два роки. А найстаршому звільненому – 60 років.

— Мамо, мамо, це я! Це я вже говорю, – звернувся до своєї матері військовий.

Жінка навіть не повірила, що дійсно чує голова сина. Що він скоро буде вдома.

Нагадаємо, що усі визволені сьогодні захисники належать до солдатського та сержантського складу.

Вони мають поранення, або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення.

У багатьох визволених діагностовано втрату ваги.

У Координаційному штабі зазначили, що точну кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну.

Фото: Координаційний штаб

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