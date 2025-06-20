Мэра Бердичева задержали за вымогательство взятки: что известно

Городского главу Бердичева Сергея Орлюка задержали по подозрению в вымогательстве взятки.

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина источники в правоохранительных органах.

Задержание мэра Бердичева

Ранее о задержании чиновника Бердичевского горсовета информировало Громадське, ссылаясь на пресс-секретаря Департамента стратегических расследований Национальной полиции Наталью Калиновскую. Она не озвучила конкретную должность или имя фигуранта.

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Калиновская рассказала, что уголовное производство расследуется по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом. В полиции пообещали предоставить подробности позже.

Как стало известно агентству Интерфакс-Украина, в субботу, 21 июня, пройдет судебное заседание с целью избрания Орлюку меры пресечения и отстранения последнего с должности городского главы.

Орлюк занимает должность городского главы Бердичева с 2020 года. До этого был руководителем и главным врачом собственного Центра ветеринарной медицины Айболит, а также депутатом Житомирского областного совета трех созывов.

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