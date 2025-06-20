Мера Бердичева затримали за вимагання хабаря: що відомо

Міського голову Бердичева Сергія Орлюка затримали за підозрою у вимаганні хабаря.

Про це повідомили агентству Інтерфакс-Україна джерела у правоохоронних органах.

Затримання мера Бердичева

Раніше про затримання посадовця Бердичівської міськради інформувало Громадське, посилаючись на речницю Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Наталію Калиновську. Вона не озвучила конкретну посаду чи ім’я фігуранта.

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Калиновська розповіла, що кримінальне провадження розслідується за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовою особою. У поліції пообіцяли надати подробиці згодом.

Як стало відомо агентству Інтерфакс-Україна, в суботу, 21 червня, пройде судове засідання з метою обрання Орлюку міри запобіжного заходу та відсторонення останнього від посади міського голови.

Орлюк обіймає посаду міського голови Бердичева з 2020 року. До цього був керівником та головним лікарем власного Центру ветеринарної медицини Айболить, також депутатом Житомирської обласної ради трьох скликань.

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