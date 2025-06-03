Коррупционный скандал: чиновник Одесского горсовета задержан за взятку

Правоохранители выявили коррупцию в Одесском горсовете — чиновник требовал взятку.

Хотел повысить доходы госслужащего

Исполняя обязанности главы районной администрации, чиновник требовал у местного предпринимателя 100 тыс. грн за изготовление и выдачу документов по размещению четырех торговых точек.

Кроме основной суммы, чиновник требовал ежемесячную «плату» в размере 1 000 грн за каждую из них.

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Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете во время получения взятки.

Операцию по разоблачению противоправной деятельности проводили прокуроры Одесской области совместно с сотрудниками СБУ и Национальной полиции Одесской области.

Под процессуальным руководством Черноморской окружной прокуратуры должностному лицу одной из районных администраций Одесского городского совета сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершенному преступлению.

Источник и фото: Одесская областная прокуратура

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