РФ хочет добиться капитуляции украинского тыла: в ЦПД объяснили стратегию россиян

Россия планирует продолжать террор украинских городов роевыми атаками дронов и параллельно развернуть две информационные кампании.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Стратегия дезинформации РФ

По словам Коваленко, на международную аудиторию будут распространять нарратив, что именно Россия открыта к переговорам и вынуждена воевать, потому что Украина якобы этого хочет.

Сейчас смотрят

В то же время на внутреннюю украинскую аудиторию будут сегментированно распространять тезисы, что Украина якобы не способна защититься, а Россия способна разрушить все, требуя от общества капитуляции.

— Это давление нужно будет выдержать, военные решения против роевых атак врага готовятся. Информационное противодействие — тоже. Но тактику врага нужно знать, чтобы понимать цели, — отметил руководитель ЦПД.

Коваленко подчеркнул, что Россия хочет продолжать войну, а российское руководство думает, что сможет сломить именно украинское общество и добиться капитуляции тыла.

— Это у них не получится, — категорически заявил Коваленко.

Ранее в ЦПД сообщили, что российские пропагандисты начали распространять в сети изображение фейкового документа, присланного от Минобороны Украины.

В этом письме сказано, что семьи погибших военных якобы не получат компенсаций, потому что невозможно установить обстоятельства смерти.

Однако в ЦПД отметили, что информация фейковая, а сам документ — подделка.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.