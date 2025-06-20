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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Російський солдат вбив та два тижні їв свого “побратима” – перехоплення ГУР

Російські окупанти, російські танки
Фото: Getty Images

Російського військовослужбовця, якого вважали зниклим безвісти, виявляється з’їв інший військовий окупаційної армії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Канібалізм у російській армії

Так, фахівці ГУР зафіксували розмову двох росіян, один із яких є командиром одного з підрозділів окремого розвідувального батальйону 68 мотострілецької дивізії. Він і повідомив своєму співрозмовнику, що один російський солдат Брелок вбив іншого Фому, а потім його з’їв.

Зараз дивляться

— Ніхто нікуди не з**ався. Брелок його завалив, а потім їв … два тижні, — розповідає командир одного з підрозділів окремого розвідувального батальйону 68 мотострілецької дивізії.

За його словами, згодом й самого Брелка знайшли мертвим: “Кажуть 200 був… Ну, він з’їв напарника, тож це так, для роздумів”.

Як повідомили у ГУР, окупанти Брєлок та Фома проходили службу в складі 52 окремого розвідувального батальйону 68 мотострілецької дивізії ЗС РФ. Підрозділ діє на Куп’янському напрямку в районі селищ Западне та Лиман Перший.

— Канібалізм — черговий доказ глибокого морального та психологічного занепаду російських окупаційних військ, які залишилися без базової поваги до людського життя — навіть власного, — наголосили українські розвідники.

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російські окупанти

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вбили українського військовослужбовця та відтяли йому голову. Згодом українській стороні вдалося попередньо встановити особу вбитого воїна.

Джерело: ГУР

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