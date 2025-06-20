Сколько получает военный в Израиле и от чего зависит начисление

Израильская армия функционирует на основе всеобщей воинской повинности, а не контрактной системы.

Контрактную службу проходят только офицеры и некоторые старшины, тогда как большинство личного состава — это срочники или мобилизованные. Это касается также младших командиров.

Часто можно встретить упоминания о якобы зарплате солдат ЦАХАЛа, но речь идет скорее о символических выплатах, которые меньше прожиточного минимума и предназначены для мелких расходов — средства гигиены, сигареты, перекусы и т. п. Их сложно считать полноценной оплатой труда, как в профессиональных армиях западных стран.

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Какой уровень заработной платы военных в Израиле: что известно о начислениях

Заработная плата военных в Израиле зависит от звания и рода войск.

Армия обороны Израиля состоит из трех родов войск:

Сухопутные войска Израиля;

Воздушные силы Израиля;

Военно-морские силы Израиля.

В 2011 году премьер-министр Биньямин Нетаньяху изменил финансовую политику, направляя значительную часть средств из оборонного бюджета на финансирование социальных инициатив. Это вызвало беспокойство у Генерального штаба, который считал, что такие сокращения могут негативно повлиять на боеспособность армии.

По данным 2012 года, Израиль потратил на оборону $15,2 млрд — это один из самых высоких показателей расходов на армию относительно ВВП среди стран с развитой экономикой (примерно $1,9 тыс. на одного жителя). Однако по сравнению с Соединенными Штатами, расходы на одного человека все равно были ниже.

Поскольку солдатам в Израиле предоставлялось все необходимое, в частности жилье, одежда, питание, медицинское обслуживание и другие необходимые вещи, им платили только то, что считалось дополнительными выплатами за использование во время отпуска.

1 февраля 2022 года произошло первое повышение зарплаты с 2017 года. Правительство Израиля одобрило государственный бюджет, расходы на армию составили 900 миллионов шекелей (тогда $284 млн или почти €252,5 млн), что финансировалось из ассигнований, выделенных Министерствам обороны и финансов.

Какая зарплата военного в Израиле

После повышения военные на передовой столкнулись с резким скачком ежемесячной заработной платы примерно с 1,6 тыс. шекелей (тогда около $506 или €449) до 2,4 тыс. шекелей (около $758 или €673).

Зарплата небоевых солдат выросла с 800 шекелей (тогда $253 или €224) до 1,2 тыс. шекелей ($379 или €336).

В течение 3-го и последнего года службы ежемесячная заработная плата солдат боевых действий увеличивается до 3 048 шекелей ($963 или €855), войска боевой поддержки будут получать 1 793 шекеля ($566 или €503), а те, кто выполняет административную работу, будут получать 1 235 шекелей ($390 или €346).

Минимальная заработная плата в Израиле для людей, служащих в армии, была установлена на уровне 5,3 тыс. шекелей ($1 675 или €1 487).

В настоящее время выплаты солдатам срочной службы колеблются от $345,77 до $853,37 в месяц, контрактники получают значительно больше.

По данным Glassdoor, средний уровень заработной платы офицеров ЦАХАЛ — 8 100–9 763 шекелей в месяц.

В зависимости от подразделения, получают:

комбатанты (в зоне фронта) — около 3 048 шекелей в месяц;

боевые подразделения в тылу — 2 463 шекеля в месяц;

боевой тыловой персонал — 1 793 шекеля в месяц;

административные солдаты — 1 235 шекеля в месяц.

Контрактник или карьерный военный в Израиле может получать до $7 тыс. в месяц.

Источник: Militarnyi

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