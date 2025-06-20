Скільки отримує військовий в Ізраїлі та від чого залежать нарахування

Ізраїльська армія функціонує на основі загального призову, а не контрактної системи.

Контрактну службу проходять лише офіцери та окремі старшини, а більшість особового складу — строковики або мобілізовані. Це стосується також молодших командирів.

Часто можна натрапити на згадки про нібито зарплату солдатів ЦАХАЛу, але йдеться радше про символічні виплати, які менші за прожитковий мінімум і призначені для дрібних витрат — засоби гігієни, цигарки, перекуси тощо. Їх складно вважати повноцінною оплатою праці, як у професійних арміях західних країн.

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Який рівень заробітної плати військових в Ізраїлі у 2025 році та від чого залежить — читайте на Фактах ICTV.

Який рівень заробітної плати військових в Ізраїлі: що відомо про нарахування

Заробітна плата військових в Ізраїлі залежить від звання та роду військ.

Армія оборони Ізраїлю складається з трьох родів військ:

Сухопутні війська Ізраїлю;

Повітряні сили Ізраїлю;

Військово-морські сили Ізраїлю.

У 2011 році прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу змінив фінансову політику, спрямовуючи значну частину коштів з оборонного бюджету на фінансування соціальних ініціатив. Це викликало занепокоєння у Генерального штабу, який вважав, що такі скорочення можуть негативно вплинути на боєздатність армії.

За даними 2012 року, Ізраїль витратив на оборону $15,2 млрд — це один із найвищих показників витрат на армію відносно ВВП серед країн з розвиненою економікою (приблизно $1,9 тис. на одного жителя). Однак порівняно зі Сполученими Штатами витрати на одну людину все одно були нижчими.

Оскільки солдатів в Ізраїлі забезпечували усім необхідним, зокрема житлом, одягом, їжею, медичним обслуговуванням та іншими необхідними речами, їм платили лише те, що вважалося додатковими виплатами за використання під час відпустки.

1 лютого 2022 року відбулося перше підвищення зарплати з 2017 року. Уряд Ізраїлю схвалив державний бюджет, витрати на військо становили 900 млн шекелів (тоді $284 млн або майже €252,5 млн), що фінансувалися з асигнувань, виділених Міністерствам оборони та фінансів.

Яка зарплата військового в Ізраїлі

Після підвищення щомісячна заробітна плата зросла приблизно з 1,6 тис. шекелів (тоді близько $506 або €449) до 2,4 тис. шекелів (близько $758 або €673).

Зарплата небойових солдатів зросла з 800 шекелів (тоді $253 або €224) до 1,2 тис. шекелів ($379 або €336).

Протягом 3-го та останнього року служби щомісячна заробітна плата солдатів бойових дій збільшується до 3 048 шекелів ($963 або €855), війська бойової підтримки отримуватимуть 1 793 шекелів ($566 або €503), а ті, хто виконує адміністративну роботу, отримуватимуть 1 235 шекелів ($390 або €346).

Мінімальна заробітна плата в Ізраїлі для людей, які служать в армії, була встановлена ​​на рівні 5,3 тис. шекелів ($1 675 або €1 487).

Наразі виплати солдатам строкової служби коливаються від $345,77 до $853,37 на місяць, контрактники отримують значно більше.

За даними Glassdoor, середній рівень заробітної плати офіцерів ЦАХАЛ — 8 100–9 763 шекелів на місяць.

Залежно від підрозділу, отримують:

комбатанти (у зоні фронту) — близько 3 048 шекелів на місяць;

бойові підрозділи в тилу — 2 463 шекелів на місяць;

бойовий тиловий персонал — 1 793 шекелів на місяць;

адміністративні солдати — 1 235 шекелів на місяць.

Контрактник або кар’єрний військовий в Ізраїлі може отримати до $7 тис. на місяць.

Джерело: Militarnyi

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