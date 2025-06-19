Мобилизация в Израиле: кто подлежит призыву в 2025 году

На фоне нестабильной безопасности в регионе и продолжающихся угроз со стороны Ирана в Израиле объявили мобилизацию. Система обороны страны активно опирается на резервы и гибкую мобилизационную модель, которая охватывает как мужчин, так и женщин, включая новых репатриантов.

Про особенности мобилизации в Израиле читайте в нашем материале.

Как работает мобилизация в Израиле

Израиль имеет уникальную военную систему: все граждане, независимо от пола, проходят обязательную воинскую службу, а затем переходят в резерв. Это позволяет Израилю в случае угрозы мгновенно мобилизовать десятки или даже сотни тысяч резервистов, имеющих боевой опыт.

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Мобилизация в Израиле не требует объявления всеобщей военной мобилизации, как это делается в других странах. Вместо этого ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) разрабатывает точечные мобилизационные волны, которые могут быть очень быстрыми и массовыми. В Израиле мобилизация резервистов происходит через специальные уведомления.

Сколько человек мобилизованы в Израиле

По официальным данным израильского Минобороны, только в октябре 2023 года было мобилизовано более 300 000 резервистов — это крупнейший мобилизационный призыв с 1973 года.

В 2025 году, с учетом продолжающейся напряженности на севере и в Газе, мобилизационные действия продолжаются. Точные цифры на июнь 2025 года не разглашаются.

Мобилизация женщин в Израиле

Женщины в Израиле подлежат обязательной службе так же, как и мужчины. После окончания срочной службы, часть женщин остаются в резерве. При необходимости мобилизация женщин в Израиле происходит наравне с мужчинами, особенно в медицинских, тыловых и технологических подразделениях.

Женщины с детьми младше определенного возраста или беременные могут быть освобождены от призыва, но это не всегда автоматическое основание.

Мобилизация репатриантов: кого касается

Призывной возраст в Израиле для прохождения срочной службы для мужчин — с 18 до 29 лет. Однако здесь есть нюансы, особенно если речь идет о резервистах, женатых или замужних гражданах, людях с детьми и, конечно, репатриантах. Обязательная воинская служба распространяется на тех, кто совершил алию (репатриацию) до достижения 20 лет. Если человек приехал в Израиль старше этого возраста, например в 34, 39 или 42 года, с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) он, скорее всего, не столкнется. Правила призыва репатриантов менялись несколько раз. Существуют разные условия в зависимости от даты репатриации: если алия произошла после 1 июня 2020 года;

с 1 мая 2015 по 31 мая 2020 года;

либо до 1 мая 2015 года. Призвать на службу сразу после приезда невозможно. Для срочной службы должно пройти не менее 12 месяцев после репатриации. Что касается службы в резерве — она возможна через 24 месяца после прибытия в страну. Репатриант может быть призван в армию, но это зависит от возраста, семейного положения и даты получения гражданства Израиля. Автоматической мобилизации не происходит.

Возраст мобилизации в Израиле

Мобилизация в Израиле по возрасту делится на несколько категорий:

Мужчины — до 40–45 лет (в зависимости от военной специальности и звания), офицеры — до 49 лет.

Женщины — до 38 лет, при этом многие освобождаются после рождения детей или по медицинским причинам.

В особых случаях могут привлекаться даже старшие возрастные группы, если их знания и навыки критически важны для армии (например, кибербезопасность, медицина, логистика).

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