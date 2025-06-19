Мобилизация в Израиле: кто подлежит призыву в 2025 году
На фоне нестабильной безопасности в регионе и продолжающихся угроз со стороны Ирана в Израиле объявили мобилизацию. Система обороны страны активно опирается на резервы и гибкую мобилизационную модель, которая охватывает как мужчин, так и женщин, включая новых репатриантов.
Про особенности мобилизации в Израиле читайте в нашем материале.
Как работает мобилизация в Израиле
Израиль имеет уникальную военную систему: все граждане, независимо от пола, проходят обязательную воинскую службу, а затем переходят в резерв. Это позволяет Израилю в случае угрозы мгновенно мобилизовать десятки или даже сотни тысяч резервистов, имеющих боевой опыт.
Мобилизация в Израиле не требует объявления всеобщей военной мобилизации, как это делается в других странах. Вместо этого ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) разрабатывает точечные мобилизационные волны, которые могут быть очень быстрыми и массовыми. В Израиле мобилизация резервистов происходит через специальные уведомления.
Сколько человек мобилизованы в Израиле
По официальным данным израильского Минобороны, только в октябре 2023 года было мобилизовано более 300 000 резервистов — это крупнейший мобилизационный призыв с 1973 года.
В 2025 году, с учетом продолжающейся напряженности на севере и в Газе, мобилизационные действия продолжаются. Точные цифры на июнь 2025 года не разглашаются.
Мобилизация женщин в Израиле
Женщины в Израиле подлежат обязательной службе так же, как и мужчины. После окончания срочной службы, часть женщин остаются в резерве. При необходимости мобилизация женщин в Израиле происходит наравне с мужчинами, особенно в медицинских, тыловых и технологических подразделениях.
Женщины с детьми младше определенного возраста или беременные могут быть освобождены от призыва, но это не всегда автоматическое основание.
Мобилизация репатриантов: кого касается
Возраст мобилизации в Израиле
Мобилизация в Израиле по возрасту делится на несколько категорий:
- Мужчины — до 40–45 лет (в зависимости от военной специальности и звания), офицеры — до 49 лет.
- Женщины — до 38 лет, при этом многие освобождаются после рождения детей или по медицинским причинам.
В особых случаях могут привлекаться даже старшие возрастные группы, если их знания и навыки критически важны для армии (например, кибербезопасность, медицина, логистика).