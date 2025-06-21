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Малиновская Ангелина, редактор ленты
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В Звенигородке военный ТЦК сбил женщину и скрылся: реакция военкомата

В Звенигородке произошло ДТП с участием военного ТЦК: подробности
Фото: Depositphotos

Проводится служебное расследование ДТП с участием военнослужащего ТЦК и СП в Звенигородке Черкасской области.

Об этом сообщил Черкасский областной ТЦК в Facebook.

ДТП с участием военнослужащего ТЦК

Отмечается, что 19 июня водитель автомобиля Volkswagen Passat на улице Вячеслава Черновола совершил наезд на 54-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия. Женщину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

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Личность водителя и его местонахождение установлены. Мужчину задержали, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 и 135 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

В суде решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Черкасский ОТЦК и СП предоставляет необходимую информацию для органов национальной полиции с целью наказания военнослужащего.

В ТЦК принесли искренние извинения потерпевшей и пожелали ей скорейшего выздоровления.

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