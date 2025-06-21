В Звенигородке военный ТЦК сбил женщину и скрылся: реакция военкомата
Проводится служебное расследование ДТП с участием военнослужащего ТЦК и СП в Звенигородке Черкасской области.
Об этом сообщил Черкасский областной ТЦК в Facebook.
ДТП с участием военнослужащего ТЦК
Отмечается, что 19 июня водитель автомобиля Volkswagen Passat на улице Вячеслава Черновола совершил наезд на 54-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия. Женщину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
Личность водителя и его местонахождение установлены. Мужчину задержали, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 и 135 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от трех до восьми лет тюрьмы.
В суде решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Черкасский ОТЦК и СП предоставляет необходимую информацию для органов национальной полиции с целью наказания военнослужащего.
В ТЦК принесли искренние извинения потерпевшей и пожелали ей скорейшего выздоровления.