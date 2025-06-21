У Звенигородці військовий ТЦК збив жінку та втік: реакція військкомату
Наразі проводиться службове розслідування ДТП за участі військовослужбовця ТЦК та СП у Звенигородці Черкаської області.
Про це повідомив Черкаський обласний ТЦК у Facebook.
ДТП за участю військовослужбовця ТЦК на Черкащині
Зазначається, що 19 червня водій автомобіля Volkswagen Passat на вулиці В’ячеслава Чорновола здійснив наїзд на 54-річну велосипедистку та зник з місця події. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
Особу водія та його місцезнаходження встановлені. Чоловіка затримали, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286-1 та 135 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від трьох до восьми років в’язниці.
У суді вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
Черкаський ОТЦК та СП надає необхідну інформацію для органів національної поліції з метою невідворотності покарання для військовослужбовця.
У ТЦК принесли щирі вибачення потерпілій та побажали їй якнайшвидшого одужання.