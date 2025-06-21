Украина выступает против того, чтобы Иран имел ядерное оружие — Зеленский

Украинская сторона выступает против того, чтобы Иран имел ядерное оружие, ведь неизвестно кому его могут передать потом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Зеленский о позиции Украины по ядерному оружию у Ирана

По словам Зеленского, Украина выступает против того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие, ведь это государство может напасть на любую страну, передать его Российской Федерации или какой-то террористической организации.

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— Мы не знаем, кому они могут предоставить оружие. Это очень опасно, — сказал Зеленский.

По его мнению, обострение между Ираном и Израилем повлияет на Украину, в частности, уничтожена часть мощностей по производству ударных дронов Shahed.

Зеленский обратил внимание, что Иран передал военный опыт россиян Северной Корее. Президент предположил, что так же Иран может передать весь опыт с ядерным оружием своим союзникам, которые являются врагами Украины.

Как отметил Зеленский, Иран дал России все для того, чтобы страна-агрессор убивала украинцев, в частности ударные беспилотники Shahed, ракеты и лицензии.

Президент отметил, что для Украины положительно, что сейчас производственные мощности Ирана стали слабее. Однако в определенных моментах уже может быть поздно, подчеркнул глава государства.

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