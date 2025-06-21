Україна виступає проти того, щоб Іран мав ядерну зброю – Зеленський

Українська сторона виступає проти того, щоб Іран мав ядерну зброю, адже невідомо кому її можуть передати потім.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Зеленський про позицію України щодо ядерної зброї в Ірану

За словами Зеленського, Україна виступає проти того, щоб в Ірану з’явилася ядерна зброя, адже ця держава може напасти на будь-яку країну, передати її Російській Федерації чи якійсь терористичній організації.

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– Ми не знаємо, кому вони можуть надати зброю. Це дуже небезпечно, – сказав Зеленський.

На його думку, загострення між Іраном та Ізраїлем вплине на Україну, зокрема, знищено частину потужностей з виробництва ударних дронів Shahed.

Зеленський звернув увагу, що Іран передав військовий досвід росіян Північній Кореї. Президент припустив, що так само Іран може передати весь досвід з ядерною зброєю своїм союзникам, які є ворогами України.

Як зазначив Зеленський, Іран дав Росії все для того, щоб країна-агресор вбивала українців, зокрема ударні безпілотники Shahed, ракети та ліцензії.

Президент зазначив, що для України позитивно, що зараз виробничі потужності Ірану стали слабшими. Проте в певних моментах вже може бути пізно, наголосив глава держави.

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