Поступление на магистратуру в 2025 году: условия и даты подачи заявлений

В ноябре 2024 года Министерство образования и науки Украины обнародовало проект Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году. Согласно этому порядку, предусмотрен ряд изменений в правилах поступления на магистратуру.

Факты ICTV узнавали, когда надо сдавать вступительные экзамены на магистратуру в 2025 году и что именно изменилось.

Поступление на магистратуру 2025: что изменилось

Прием на магистерские программы осуществляется на основе диплома бакалавра или магистра. Для специальностей медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления поступление возможно также на основе полного общего среднего образования или степени профессионального младшего бакалавра.

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Абитуриенты, которые уже имеют степень бакалавра или магистра по другой специальности, могут поступать на магистратуру, если успешно сдадут вступительные экзамены.

Условия поступления на магистратуру в 2025 году

В 2025 году для поступления на магистратуру необходимо сдать:

Единый вступительный экзамен (ЕВЭ), который включает тест по иностранному языку и тест общей учебной компетентности.

Единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) для отдельных специальностей.

Также будут учитываться мотивационные письма.

Минимальный балл для каждой части ЕВЭ — 5.

Для ЕПВИ — не менее 35 тестовых баллов.

Право поступать по результатам собеседования вместо экзаменов имеют:

признанные пострадавшими участники Революции Достоинства;

военнослужащие;

лица с инвалидностью.

Предусмотрена возможность перевода контрактников на вакантные бюджетные места.

Когда регистрация на вступительные экзамены на магистратуру в 2025 году

Поступление на магистратуру в 2025 году возможно после подачи заявления через электронный кабинет. Регистрация заявлений стартует 1 июля 2025 года. Для поступления на бюджет необходимо определить приоритетность заявлений.

Конкурсный балл будет рассчитываться на основе результатов теста по иностранному языку, общей учебной компетентности и профессионального экзамена. Специальности будут иметь разные коэффициенты для расчета балла.

Регистрация на ЕВЭ и ЕПВИ, а также проведение вступительных испытаний — в июле-августе 2025 года.

Завершение зачисления на бюджет — до 26 августа 2025 года.

Высшие учебные заведения могут объявить дополнительный прием на контрактные места.

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