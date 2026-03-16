Марина Терюханова, редактор ленты
Куда поступить после 9 класса в Украине: перечень специальностей и на что обратить внимание
После получения базового среднего образования школьники могут продолжить обучение в школе или поступить в другое учебное заведение.
Поступление на базе 9 классов: как выбрать учебное заведение
Завершение 9 класса – важный этап в жизни каждого школьника, ведь нужно принимать решение о дальнейшем обучении.
Ученики, которые не желают продолжать обучение в школе, могут поступить только в учреждения предвысшего образования и начать осваивать определенную профессию. В частности, можно подать документы в профессиональный колледж или профессионально-техническое училище.
Заместитель директора департамента реализации политики занятости Государственной службы занятости Елена Мельник прокомментировала состояние рынка труда в Украине. Она отметила, что в настоящее время наибольший спрос наблюдается на рабочие профессии. Чаще всего ищут энергетиков, мастеров, строителей, трактористов и других специалистов, способных выполнять практическую работу.
По ее словам, многие украинцы не могут сразу найти работу по специальности, поэтому служба занятости активно организует переобучение и помогает трудоустройству именно в тех сферах, где есть реальная потребность работодателей.
Профессиональное предвысшее образование — это образовательный уровень, на котором получают степени младшего специалиста и младшего бакалавра. К нему также относится специализированное профессиональное образование, такое как художественное, спортивное или военное.
После завершения 9-ти классов, на основе базового среднего образования (БСО), ученики имеют возможность поступить в профессиональные колледжи.
Учреждения профессионального предвысшего образования включают профессиональные колледжи, военные колледжи сержантского состава и специализированные колледжи с особыми условиями обучения.
Для тех учеников, которые поступают в колледж после 9-го класса с базовым средним образованием, в процессе обучения, предусмотрено прохождение образовательных программ полного общего среднего образования, соответствующих школьной программе 10 и 11 классов, а также получение будущей профессии.
Обучение в колледже или училище имеет свои преимущества перед университетским образованием:
- можно поступать без НМТ;
- есть учебная и производственная практика, которая дает преимущество при поиске работы;
- ученики, которые получили только базовое среднее образование, могут получить одновременно полное общее среднее образование и будущую специальность.
Ознакомиться и подобрать профессиональное направление можно в Перечне отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего и профессионального предвысшего образования.
Как выбрать желаемую профессию среди многообразия вариантов
Перед тем как выбрать учебное заведение для поступления после 9 класса, стоит обратить внимание на несколько важных факторов:
- Сфера интересов и собственные способности. Ученику стоит подумать, какие предметы ему нравятся и какие профессии кажутся интересными. Например, если по душе точные науки, можно рассмотреть технические специальности. Для творческих натур подойдут заведения с художественным или музыкальным направлением, графический дизайн и тому подобное.
- Стоит узнать, какие специальности сейчас актуальны на рынке труда, чтобы выбор профессии был удачным и перспективным при трудоустройстве.
- Выбрать тип заведения. После 9 класса на базе аттестата можно поступить в:
- Колледжи (лицеи, техникумы) – предлагают профессиональное образование и возможность продолжить обучение в ЗВО после завершения. Выпускники могут подать документы в вуз сразу на 2 курс по смежной специальности.
- Профессионально-технических заведений (ПТУ) – специализируются на подготовке квалифицированных рабочих.
В колледже основной акцент обучения ставится на глубокое изучение теории, а не на отработке практических навыков. Образовательная программа техникумов и ПТУ направлена на получение практических навыков будущих специалистов. Преимущество профессионального обучения в том, что можно быстро получить свидетельство квалифицированного рабочего и приступить к работе.
Обязательно обратите внимание на репутацию учебного заведения, отзывы, рейтинг и успешность выпускников. Это поможет сделать правильный выбор.
Желательно выбирать учебное заведение, которое находится в вашем городе или регионе, или предоставляет возможность проживания в общежитии.
Как выбрать заведение для поступления после 9 класса
При выборе учебного заведения для поступления после 9 класса стоит обратить внимание на:
- Условия обучения. Ознакомьтесь с материально-технической базой заведения, то есть на наличие современного оборудования, лабораторий, библиотек.
- Дополнительные возможности. Есть ли в заведении современные мастерские (лаборатории) для практикования и совершенствования навыков, возможность стажировки, участие в программах обмена, мастер-классы и тому подобное.
- Форма обучения (государственная или частная). Если вы не готовы оплачивать обучение, то лучше выбрать бюджетную форму.
Проверьте есть ли конкурсный отбор на желаемую специальность и какие документы необходимы для поступления.
Куда поступить после 9 класса в Украине и какие специальности будут популярными
Профессии для поступления в ПТУ после 9 класса:
- повар, кондитер, официант;
- парикмахер (парикмахер-модельер), мастер маникюра;
- швея, портной;
- продавец продовольственных товаров;
- станочник широкого профиля, рихтовщик кузовов;
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования на автомобильном транспорте, слесарь-ремонтник;
- электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- строитель, штукатур, облицовщик-плиточник, маляр;
- монтажник гипсокартонных конструкций;
- столяр, станочник деревообрабатывающих станков;
- автослесарь по ремонту колесных транспортных средств;
- монтажник санитарно-технических систем и оборудования;
- учетчик по регистрации бухгалтерских данных (кассир в банке);
- оператор по обработке информации и программного обеспечения.
К самым популярным специальностям в колледже для обучения после 9 класса можно отнести такие:
- 012 Дошкольное образование
- 013 Начальное образование
- 014 Среднее образование
- 017 Физическая культура и спорт
- 021 Аудиовизуальное искусство и производство
- 022 Дизайн
- 023 Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация
- 024 Хореография
- 025 Музыкальное искусство
- 026 Сценическое искусство
- 029 Информационное, библиотечное и архивное дело
- 051 Экономика
- 053 Психология
- 061 Журналистика
- 071 Учет и налогообложение
- 072 Финансы, банковское дело и страхование
- 073 Менеджмент
- 075 Маркетинг
- 076 Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность
- 101 Экология
- 102 Химия
- 113 Прикладная математика
- 121 Инженерия программного обеспечения
- 122 Компьютерные науки
- 123 Компьютерная инженерия
- 125 Кибербезопасность
- 131 Прикладная механика
- 133 Отраслевое машиностроение
- 136 Металлургия
- 141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика
- 142 Энергетическое машиностроение
- 151 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии
- 152 Метрология и информационно-измерительная техника
- 161 Химические технологии и инженерия
- 171 Электроника
- 172 Телекоммуникации и радиотехника
- 181 Пищевые технологии
- 182 Технологии легкой промышленности
- 186 Издательство и полиграфия
- 187 Деревообрабатывающие и мебельные технологии
- 191 Архитектура и градостроительство
- 192 Строительство и гражданская инженерия
- 193 Геодезия и землеустройство
- 201 Агрономия
- 205 Лесное хозяйство
- 206 Садово-парковое хозяйство
- 208 Агроинженерия
- 211 Ветеринарная медицина
- 221 Стоматология
- 223 Медсестринство
- 224 Технологии медицинской диагностики и лечения
- 226 Фармация, промышленная фармация
- 241 Гостинично-ресторанное дело
- 242 Туризм
- 272 Авиационный транспорт
- 273 Железнодорожный транспорт
- 274 Автомобильный транспорт