После получения базового среднего образования школьники могут продолжить обучение в школе или поступить в другое учебное заведение.

На что обращать внимание при выборе заведения для поступления после 9-го класса и куда можно подавать документы – читайте на Фактах ICTV.

Поступление на базе 9 классов: как выбрать учебное заведение

Завершение 9 класса – важный этап в жизни каждого школьника, ведь нужно принимать решение о дальнейшем обучении.

Сейчас смотрят

Ученики, которые не желают продолжать обучение в школе, могут поступить только в учреждения предвысшего образования и начать осваивать определенную профессию. В частности, можно подать документы в профессиональный колледж или профессионально-техническое училище.

Заместитель директора департамента реализации политики занятости Государственной службы занятости Елена Мельник прокомментировала состояние рынка труда в Украине. Она отметила, что в настоящее время наибольший спрос наблюдается на рабочие профессии. Чаще всего ищут энергетиков, мастеров, строителей, трактористов и других специалистов, способных выполнять практическую работу.

По ее словам, многие украинцы не могут сразу найти работу по специальности, поэтому служба занятости активно организует переобучение и помогает трудоустройству именно в тех сферах, где есть реальная потребность работодателей.

Профессиональное предвысшее образование — это образовательный уровень, на котором получают степени младшего специалиста и младшего бакалавра. К нему также относится специализированное профессиональное образование, такое как художественное, спортивное или военное.

После завершения 9-ти классов, на основе базового среднего образования (БСО), ученики имеют возможность поступить в профессиональные колледжи.

Учреждения профессионального предвысшего образования включают профессиональные колледжи, военные колледжи сержантского состава и специализированные колледжи с особыми условиями обучения.

Для тех учеников, которые поступают в колледж после 9-го класса с базовым средним образованием, в процессе обучения, предусмотрено прохождение образовательных программ полного общего среднего образования, соответствующих школьной программе 10 и 11 классов, а также получение будущей профессии.

Обучение в колледже или училище имеет свои преимущества перед университетским образованием:

можно поступать без НМТ;

есть учебная и производственная практика, которая дает преимущество при поиске работы;

ученики, которые получили только базовое среднее образование, могут получить одновременно полное общее среднее образование и будущую специальность.

Ознакомиться и подобрать профессиональное направление можно в Перечне отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего и профессионального предвысшего образования.

Как выбрать желаемую профессию среди многообразия вариантов

Перед тем как выбрать учебное заведение для поступления после 9 класса, стоит обратить внимание на несколько важных факторов:

Сфера интересов и собственные способности. Ученику стоит подумать, какие предметы ему нравятся и какие профессии кажутся интересными. Например, если по душе точные науки, можно рассмотреть технические специальности. Для творческих натур подойдут заведения с художественным или музыкальным направлением, графический дизайн и тому подобное.

Стоит узнать, какие специальности сейчас актуальны на рынке труда, чтобы выбор профессии был удачным и перспективным при трудоустройстве.

Выбрать тип заведения. После 9 класса на базе аттестата можно поступить в:

Колледжи (лицеи, техникумы) – предлагают профессиональное образование и возможность продолжить обучение в ЗВО после завершения. Выпускники могут подать документы в вуз сразу на 2 курс по смежной специальности. Профессионально-технических заведений (ПТУ) – специализируются на подготовке квалифицированных рабочих.

В колледже основной акцент обучения ставится на глубокое изучение теории, а не на отработке практических навыков. Образовательная программа техникумов и ПТУ направлена на получение практических навыков будущих специалистов. Преимущество профессионального обучения в том, что можно быстро получить свидетельство квалифицированного рабочего и приступить к работе.

Обязательно обратите внимание на репутацию учебного заведения, отзывы, рейтинг и успешность выпускников. Это поможет сделать правильный выбор.

Желательно выбирать учебное заведение, которое находится в вашем городе или регионе, или предоставляет возможность проживания в общежитии.

Как выбрать заведение для поступления после 9 класса

При выборе учебного заведения для поступления после 9 класса стоит обратить внимание на:

Условия обучения . Ознакомьтесь с материально-технической базой заведения, то есть на наличие современного оборудования, лабораторий, библиотек.

. Ознакомьтесь с материально-технической базой заведения, то есть на наличие современного оборудования, лабораторий, библиотек. Дополнительные возможности . Есть ли в заведении современные мастерские (лаборатории) для практикования и совершенствования навыков, возможность стажировки, участие в программах обмена, мастер-классы и тому подобное.

. Есть ли в заведении современные мастерские (лаборатории) для практикования и совершенствования навыков, возможность стажировки, участие в программах обмена, мастер-классы и тому подобное. Форма обучения (государственная или частная). Если вы не готовы оплачивать обучение, то лучше выбрать бюджетную форму.

Проверьте есть ли конкурсный отбор на желаемую специальность и какие документы необходимы для поступления.

Куда поступить после 9 класса в Украине и какие специальности будут популярными

Профессии для поступления в ПТУ после 9 класса:

повар, кондитер, официант;

парикмахер (парикмахер-модельер), мастер маникюра;

швея, портной;

продавец продовольственных товаров;

станочник широкого профиля, рихтовщик кузовов;

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования на автомобильном транспорте, слесарь-ремонтник;

электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

строитель, штукатур, облицовщик-плиточник, маляр;

монтажник гипсокартонных конструкций;

столяр, станочник деревообрабатывающих станков;

автослесарь по ремонту колесных транспортных средств;

монтажник санитарно-технических систем и оборудования;

учетчик по регистрации бухгалтерских данных (кассир в банке);

оператор по обработке информации и программного обеспечения.

К самым популярным специальностям в колледже для обучения после 9 класса можно отнести такие:

012 Дошкольное образование

013 Начальное образование

014 Среднее образование

017 Физическая культура и спорт

021 Аудиовизуальное искусство и производство

022 Дизайн

023 Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация

024 Хореография

025 Музыкальное искусство

026 Сценическое искусство

029 Информационное, библиотечное и архивное дело

051 Экономика

053 Психология

061 Журналистика

071 Учет и налогообложение

072 Финансы, банковское дело и страхование

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

101 Экология

102 Химия

113 Прикладная математика

121 Инженерия программного обеспечения

122 Компьютерные науки

123 Компьютерная инженерия

125 Кибербезопасность

131 Прикладная механика

133 Отраслевое машиностроение

136 Металлургия

141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика

142 Энергетическое машиностроение

151 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии

152 Метрология и информационно-измерительная техника

161 Химические технологии и инженерия

171 Электроника

172 Телекоммуникации и радиотехника

181 Пищевые технологии

182 Технологии легкой промышленности

186 Издательство и полиграфия

187 Деревообрабатывающие и мебельные технологии

191 Архитектура и градостроительство

192 Строительство и гражданская инженерия

193 Геодезия и землеустройство

201 Агрономия

205 Лесное хозяйство

206 Садово-парковое хозяйство

208 Агроинженерия

211 Ветеринарная медицина

221 Стоматология

223 Медсестринство

224 Технологии медицинской диагностики и лечения

226 Фармация, промышленная фармация

241 Гостинично-ресторанное дело

242 Туризм

272 Авиационный транспорт

273 Железнодорожный транспорт

274 Автомобильный транспорт

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.