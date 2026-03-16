После получения базового среднего образования школьники могут продолжить обучение в школе или поступить в другое учебное заведение.

На что обращать внимание при выборе заведения для поступления после 9-го класса и куда можно подавать документы – читайте на Фактах ICTV.

Поступление на базе 9 классов: как выбрать учебное заведение

Завершение 9 класса – важный этап в жизни каждого школьника, ведь нужно принимать решение о дальнейшем обучении.

Ученики, которые не желают продолжать обучение в школе, могут поступить только в учреждения предвысшего образования и начать осваивать определенную профессию. В частности, можно подать документы в профессиональный колледж или профессионально-техническое училище.

Заместитель директора департамента реализации политики занятости Государственной службы занятости Елена Мельник прокомментировала состояние рынка труда в Украине. Она отметила, что в настоящее время наибольший спрос наблюдается на рабочие профессии. Чаще всего ищут энергетиков, мастеров, строителей, трактористов и других специалистов, способных выполнять практическую работу.

По ее словам, многие украинцы не могут сразу найти работу по специальности, поэтому служба занятости активно организует переобучение и помогает трудоустройству именно в тех сферах, где есть реальная потребность работодателей.

Профессиональное предвысшее образование — это образовательный уровень, на котором получают степени младшего специалиста и младшего бакалавра. К нему также относится специализированное профессиональное образование, такое как художественное, спортивное или военное.

После завершения 9-ти классов, на основе базового среднего образования (БСО), ученики имеют возможность поступить в профессиональные колледжи.

Учреждения профессионального предвысшего образования включают профессиональные колледжи, военные колледжи сержантского состава и специализированные колледжи с особыми условиями обучения.

Для тех учеников, которые поступают в колледж после 9-го класса с базовым средним образованием, в процессе обучения, предусмотрено прохождение образовательных программ полного общего среднего образования, соответствующих школьной программе 10 и 11 классов, а также получение будущей профессии.

Обучение в колледже или училище имеет свои преимущества перед университетским образованием:

  • можно поступать без НМТ;
  • есть учебная и производственная практика, которая дает преимущество при поиске работы;
  • ученики, которые получили только базовое среднее образование, могут получить одновременно полное общее среднее образование и будущую специальность.

Ознакомиться и подобрать профессиональное направление можно в Перечне отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего и профессионального предвысшего образования.

Как выбрать желаемую профессию среди многообразия вариантов

Перед тем как выбрать учебное заведение для поступления после 9 класса, стоит обратить внимание на несколько важных факторов:

  • Сфера интересов и собственные способности. Ученику стоит подумать, какие предметы ему нравятся и какие профессии кажутся интересными. Например, если по душе точные науки, можно рассмотреть технические специальности. Для творческих натур подойдут заведения с художественным или музыкальным направлением, графический дизайн и тому подобное.
  • Стоит узнать, какие специальности сейчас актуальны на рынке труда, чтобы выбор профессии был удачным и перспективным при трудоустройстве.
  • Выбрать тип заведения. После 9 класса на базе аттестата можно поступить в:
  1. Колледжи (лицеи, техникумы) – предлагают профессиональное образование и возможность продолжить обучение в ЗВО после завершения. Выпускники могут подать документы в вуз сразу на 2 курс по смежной специальности.
  2. Профессионально-технических заведений (ПТУ) – специализируются на подготовке квалифицированных рабочих.

В колледже основной акцент обучения ставится на глубокое изучение теории, а не на отработке практических навыков. Образовательная программа техникумов и ПТУ направлена на получение практических навыков будущих специалистов. Преимущество профессионального обучения в том, что можно быстро получить свидетельство квалифицированного рабочего и приступить к работе.

Обязательно обратите внимание на репутацию учебного заведения, отзывы, рейтинг и успешность выпускников. Это поможет сделать правильный выбор.

Желательно выбирать учебное заведение, которое находится в вашем городе или регионе, или предоставляет возможность проживания в общежитии.

Как выбрать заведение для поступления после 9 класса

При выборе учебного заведения для поступления после 9 класса стоит обратить внимание на:

  • Условия обучения. Ознакомьтесь с материально-технической базой заведения, то есть на наличие современного оборудования, лабораторий, библиотек.
  • Дополнительные возможности. Есть ли в заведении современные мастерские (лаборатории) для практикования и совершенствования навыков, возможность стажировки, участие в программах обмена, мастер-классы и тому подобное.
  • Форма обучения (государственная или частная). Если вы не готовы оплачивать обучение, то лучше выбрать бюджетную форму.

Проверьте есть ли конкурсный отбор на желаемую специальность и какие документы необходимы для поступления.

Куда поступить после 9 класса в Украине и какие специальности будут популярными

Профессии для поступления в ПТУ после 9 класса:

  • повар, кондитер, официант;
  • парикмахер (парикмахер-модельер), мастер маникюра;
  • швея, портной;
  • продавец продовольственных товаров;
  • станочник широкого профиля, рихтовщик кузовов;
  • слесарь-электрик по ремонту электрооборудования на автомобильном транспорте, слесарь-ремонтник;
  • электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
  • строитель, штукатур, облицовщик-плиточник, маляр;
  • монтажник гипсокартонных конструкций;
  • столяр, станочник деревообрабатывающих станков;
  • автослесарь по ремонту колесных транспортных средств;
  • монтажник санитарно-технических систем и оборудования;
  • учетчик по регистрации бухгалтерских данных (кассир в банке);
  • оператор по обработке информации и программного обеспечения.

К самым популярным специальностям в колледже для обучения после 9 класса можно отнести такие:

  • 012 Дошкольное образование
  • 013 Начальное образование
  • 014 Среднее образование
  • 017 Физическая культура и спорт
  • 021 Аудиовизуальное искусство и производство
  • 022 Дизайн
  • 023 Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация
  • 024 Хореография
  • 025 Музыкальное искусство
  • 026 Сценическое искусство
  • 029 Информационное, библиотечное и архивное дело
  • 051 Экономика
  • 053 Психология
  • 061 Журналистика
  • 071 Учет и налогообложение
  • 072 Финансы, банковское дело и страхование
  • 073 Менеджмент
  • 075 Маркетинг
  • 076 Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность
  • 101 Экология
  • 102 Химия
  • 113 Прикладная математика
  • 121 Инженерия программного обеспечения
  • 122 Компьютерные науки
  • 123 Компьютерная инженерия
  • 125 Кибербезопасность
  • 131 Прикладная механика
  • 133 Отраслевое машиностроение
  • 136 Металлургия
  • 141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика
  • 142 Энергетическое машиностроение
  • 151 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии
  • 152 Метрология и информационно-измерительная техника
  • 161 Химические технологии и инженерия
  • 171 Электроника
  • 172 Телекоммуникации и радиотехника
  • 181 Пищевые технологии
  • 182 Технологии легкой промышленности
  • 186 Издательство и полиграфия
  • 187 Деревообрабатывающие и мебельные технологии
  • 191 Архитектура и градостроительство
  • 192 Строительство и гражданская инженерия
  • 193 Геодезия и землеустройство
  • 201 Агрономия
  • 205 Лесное хозяйство
  • 206 Садово-парковое хозяйство
  • 208 Агроинженерия
  • 211 Ветеринарная медицина
  • 221 Стоматология
  • 223 Медсестринство
  • 224 Технологии медицинской диагностики и лечения
  • 226 Фармация, промышленная фармация
  • 241 Гостинично-ресторанное дело
  • 242 Туризм
  • 272 Авиационный транспорт
  • 273 Железнодорожный транспорт
  • 274 Автомобильный транспорт
