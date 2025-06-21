Зеленский объяснил, зачем России нужны встречи с Украиной без участия США

Президент Владимир Зеленский объяснил, какую тактику использует Россия, в частности зачем Кремлю нужны переговоры и обмены пленными.

Об этом он сказал во время общения с журналистами.

Зеленский раскрыл тактику России

По словам президента, ранее обмены происходили не так масштабно и без четких договоренностей. Однако сейчас России очень важно показать, что якобы идет дипломатический процесс.

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Для Кремля главная цель — оторвать США от Украины и уменьшить предоставление помощи.

— Для этого нужно продемонстрировать дипломатичность. Дипломатичность проявляется в возможности встречи с украинской стороной, желательно без Америки. Чем можно закончить встречу на позитивной ноте? Обменами. Для этого нужно соответствующее количество обменов, — отметил Зеленский.

Он также отметил, что если состоится еще несколько встреч, это покажет США, что продолжается дипломатический процесс, из-за чего санкции могут быть отложены.

— А пока идут обмены — будут отложены и встречи на уровне лидеров. Потому что им это точно невыгодно, — добавил президент.

Напомним, последний обмен пленными в рамках стамбульских договоренностей состоялся 20 июня. Большинство возвращенных защитников находились в российском плену более двух лет.

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