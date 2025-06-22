Мобильные огневые группы уничтожают около 40% вражеских дронов – Сырский

Мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбивают около 40% беспилотников, в частности, ударных Шахедов, которыми Россия ежедневно атакует Украину.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время общения с журналистами.

Украинская ПВО против Шахедов

Известно, что наши силы противовоздушной обороны успешно сбивают около 82% дронов-камикадзе Shahed.

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По словам Сырского, для сбивания Шахедов используются именно мобильные огневые группы (МВГ). Эффективность таких групп составляет около 40%.

— Мы должны экономить зенитные управляемые ракеты, поэтому приоритетными для поражения Шахедов являются мобильные огневые группы. Именно на них приходится наибольшая доля уничтоженных ударных БпЛА. Эффективность МОГ составляет до 40%. То есть на сегодняшний день они не потеряли свою актуальность, — подчеркнул главнокомандующий.

По его словам, эффективным противодействием российским дронам является применение легкомоторной авиации. Силы обороны уже имеют такие самолеты, также продолжается поставка новых образцов благодаря международной поддержке.

– Мы получаем современные самолеты легкомоторной авиации, которые имеют современное вооружение и средства навигации, что повысит эффективность противодействия ударным российским дронам, – заявил Александр Сырский.

Также они помогают сбивать вражеские дроны и военные вертолеты, и продолжается работа по расширению этого направления противодействия.

Александр Сырский отметил, что от канадских партнеров Украина получила современные системы наблюдения, прицеливания, что повышает боевые возможности наших вертолетов.

В Генштабе неоднократно подчеркивали, что на сегодняшний день Украине не хватает зенитных ракет и систем, которые сбивают российские ракеты. Каждую ночь в отражении вражеских атак участвуют вертолеты, истребительная авиация, в том числе предоставленные партнерами самолеты F-16 и Mirage-2000.

Также в составе ВСУ активно действуют подразделения дронов-перехватчиков.

Ранее Факты ICTV рассказывали, каким оружием сбивают Шахеды в Украине во время воздушных атак.

Источник : Суспільне

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