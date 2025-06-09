Для атак на территорию Украины РФ постоянно использует Шахеды. В частности, 9 июня враг запустил из направлений Шаталово, Орла, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска 479 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Большая часть из них была обезврежена Силами ПВО.

Каким оружием сбивают Шахеды в Украине во время воздушных атак — читайте в материале Фактов ICTV.

Как сбивают Шахеды в Украине: основные способы

Во время воздушных атак врага ударными БпЛА типа Shahed для защиты нашей территории часто используются мобильные огневые группы противовоздушной обороны (МОГ).

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Мобильно-огневые группы — это подразделения противовоздушной обороны, сформированные в ответ на масштабные атаки ударных беспилотников со стороны России. На сегодняшний день такие группы стали ключевым элементом системы защиты, обеспечивая оперативное реагирование на угрозы с воздуха.

Благодаря высокой скорости реагирования, мобильности и профессиональной подготовке мобильные огневые группы эффективно поражают воздушные объекты противника как в дневное, так и в ночное время. Это позволяет максимально эффективно использовать их во время воздушных атак со стороны РФ.

В состав группы входят специально подготовленные военные, которые проходят постоянные тренировки, поскольку поражение воздушной цели требует определенных навыков. Такие подразделения оснащены разнообразным вооружением, а также мобильной техникой, в частности внедорожниками или легкими вездеходами, что позволяет быстро добраться до районов, откуда обычно фиксируется приближение дронов или ракет.

Мобильные огневые группы противовоздушной обороны способны оперативно передвигаться по территории и быстро адаптироваться к изменениям ситуации. Такая мобильность позволяет эффективно уничтожать вражеские цели, независимо от направления их появления.

Благодаря специальному оборудованию они могут точно определить траекторию движения Шахедов. Когда звучит сигнал воздушной тревоги, гвардейцы мобильной огневой группы противовоздушной обороны уже находятся на позиции и готовы поразить вражеские дроны.

МОГ играют важную роль в усилении системы противовоздушной обороны. Их задача не только защищать критические объекты, но и оберегать жизнь мирного населения.

Эффективными в борьбе с Шахедами будут и зенитные ракетные комплексы малого радиуса действия, как самоходные, так и стационарные, например С-125, ЗРК Стрела-10, Оса, западные варианты — ЗРК Gepard, Crotale, Stormer HVM, L3Harris VAMPIRE, HAWK.

Стоит отметить, что много говорится о ЗРК Patriot, однако главная задача этих комплексов — уничтожение гиперзвуковых и баллистических ракет. Для противодействия российским дронам нужны системы малого и среднего радиуса действия.

Чем сбивают Шахеды в Украине: какое оружие используется

Враг прибегает к массовому применению Шахедов, однако Воздушные силы Украины эффективно с ними справляются.

Украинские Силы обороны уничтожают вражеские дроны типа Шахед с борта вертолетов. Для этого используют как классические пулеметы системы Калашникова, так и крупнокалиберное стрелковое оружие иностранного производства.

Кроме того, на вооружении есть средства, способные обнаруживать вражеские воздушные цели с помощью радиолокационных систем и оптического наблюдения, что значительно повышает эффективность перехвата.

В настоящее время основным способом уничтожения дронов-камикадзе типа Шахед является не применение зенитных ракет, а использование более доступного вооружения, в частности, ствольной артиллерии.

Одним из результативных решений в борьбе с этими беспилотниками стали австралийские противодроновые системы Slinger. Эти боевые модули базируются на 30-мм пушке M230LF и пулемете MAG58 калибра 7,62 мм, установленных на базе стандартного пикапа. Комплекс оборудован дневными и ночными прицелами с тепловизором. Благодаря оптико-электронной системе цели могут обнаруживаться на расстоянии до 12 км в дневном режиме и до 13,7 км в ночном.

Еще одним эффективным и экономичным средством борьбы с Шахедами стала британская система короткого радиуса действия MSI-DS Terrahawk Paladin.

Она оснащена дистанционно управляемой 30-мм пушкой Mk44 Bushmaster II с двойным питанием, что позволяет использовать сразу два типа боеприпасов, в том числе с программируемым взрывом.

Эта установка способна поражать цели на расстоянии до 2 км, а ее радар обеспечивает круговой обзор на 360 градусов, что позволяет эффективно обнаруживать и уничтожать воздушные угрозы.

Источник: ArmyInform, Министерство внутренних дел Украины

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