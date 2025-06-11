Не менее болезненно, чем Паутина: СБУ анонсировала новые сюрпризы для врага

Служба безопасности Украины готовит для российского врага не менее болезненные сюрпризы, чем спецоперация Паутина по уничтожению стратегической авиации РФ, проведенная 1 июня.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк.

Новые сюрпризы для оккупантов от СБУ

— СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя недосягаемым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция Паутина, – заявил глава СБУ после обнародования видео подготовки и реализации одной из самых масштабных атак в глубоком тылу врага.

В СБУ подчеркнули, что спецоперация Паутина стала ответом на массированные ракетные удары российской авиации по украинским городам, в том числе больницам и энергетической инфраструктуре.

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Василий Малюк отметил, что в рамках Паутины СБУ отработала абсолютно законные военные цели – аэродромы и авиацию, которая бомбит украинские мирные города.

Напомним, что 1 июня Украина неожиданно атаковала четыре российские авиабазы, расположенные далеко от фронта — две из них за тысячи километров на Дальнем Севере и в Сибири. СБУ готовила спецоперации полтора года.

Для ее реализации подготовили деревянные модульные домики, в которых разместили дроны со взрывчаткой. Более сотни БпЛА вылетали из грузовиков, на которых стояли эти домики, и атаковали российские самолеты. По данным СБУ, удалось уничтожить и повредить 41 вражеский самолет, в частности: Ту-95, Ту-22, Ту-160 и А-50.

В СБУ подчеркнули, что спецоперация Паутина нанесла ущерб российской стратегической авиации на сумму более $7 млрд.

Источник : СБУ

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