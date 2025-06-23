Центру спецоперацій “А” СБУ — 31 рік: від боротьби з тероризмом до війни з РФ

Центру спеціальних операцій Альфа виповнюється 31 рік. У мирний час основними завданнями підрозділу були боротьба з тероризмом та небезпечними злочинцям та звільнення заручників.

Однак після російського вторгнення у 2014 бійці СО А СБУ одними з перших підняли зброю проти ворога.

Захист країни на фронті і в тилу ворога

Сьогодні бійці елітного спецрозділу працюють не тільки на всіх ділянках фронту, а й навіть у російському тилу, проводячи унікальні спеціальні операції, які суттєво змінюють хід війни.

Зараз дивляться

— Цей підрозділ не просто знищує ворога, а забезпечує захист нашої держави, її громадян та майбутнього. Сьогодні ми ведемо війну за існування України! — зазначив глава СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

За його словами, спецпризначенці Центру постійно знижують бойовий потенціал РФ, досягаючи значних результатів.

Кожен шостий танк – заслуга бійців ЦСО

Станом на 20 червня 2025 року, усі підрозділи СБУ уразили 1 972 російські танки, з яких 1 610 — на рахунку саме ЦСО. Це означає, що кожен шостий танк постраждав саме від бійців цього підрозділу.

Загалом ворог зазнав втрат техніки на понад 5,5 млрд доларів США, це танки, бойові машини, системи ППО, РЕБ та інше обладнання.

Крім того, оператори дронів ЦСО А брали участь у історичній спецоперації Павутина, під час якої було уражено 41 бойовий літак на чотирьох аеродромах РФ

За внесок у боротьбу з ворогом під час повномасштабного вторгнення 17 воїнів нагороджені званнями Герой України, а понад 800 бійців отримали інші державні нагороди.

У свій день народження альфівці продовжують працювати над новими операціями, які стануть черговим неприємним сюрпризом для противника.

Водночас підрозділ активно набирає новобранців, зокрема цивільних, які пройдуть професійну підготовку і стануть частиною елітної команди.

Джерело : СБУ

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