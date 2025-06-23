Ночная атака на Украину: РФ применила 352 дрона и 16 ракет, в том числе баллистических

Во время ночной атаки Украину россияне обстреливали дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась еще в 20:00 22 июня.

С тех пор российские оккупанты запустили 368 средств воздушного нападения:

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352 ударных беспилотника Shahed и дрона-имитатора разных типов (из Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерова, Приморско-Ахтарска; до 160 из них были Шахеды);

11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из районов Таганрога и Брянской области РФ);

пять крылатых ракет Искандер-К (из района Курска).

Основным направлением удара был Киев.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины обезвредили 354 средства воздушного нападения (158 сбито, 196 – локационно утрачено):

146 БпЛА типа Shahed (дронов других типов) сбито, 193 — локационно утрачено/приглушено РЭБ;

семь баллистических ракет Искандер-М/KN-23 сбито, еще три – локационно утрачено;

пять крылатых ракет Искандер-К сбито.

Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в шести локациях, а также падение сбитых (обломков) на 25 локациях в Киеве и Киевской области.

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