Нічна атака на Україну: РФ застосувала 352 дрони та 16 ракет, зокрема балістичних

Під час нічної атаки росіяни обстрілювали Україну дронами, балістичними та крилатими ракетами.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася ще о 20:00 22 червня.

З того часу російські окупанти запустили 368 засобів повітряного нападу:

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352 ударних безпілотники Shahed і дрони-імітатори різних типів (із Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська; до 160 були Шахеди);

11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із районів Таганрога та Брянської області РФ);

5 крилатих ракет Іскандер-К (із району Курська).

Основним напрямком удару було місто Київ.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України знешкодили 354 засоби повітряного нападу (158 збито, 196 – локаційно втрачені):

146 БпЛА типу Shahed (дронів інших типів) збито, 193 — локаційно втрачено/приглушено РЕБ;

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 збито, ще 3 – локаційно втрачено;

5 крилатих ракет Іскандер-К збито.

Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області.

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