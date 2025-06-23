Трамп разочарован ударами России по гражданским в Украине — посол США при НАТО
Президент США Дональд Трамп выразил разочарование из-за недавних ракетных ударов России по гражданскому населению Украины.
Об этом сообщил посол США при НАТО Мэтью Витакер во время брифинга для журналистов в преддверии саммита в Гааге.
Атака России по Украине
По словам Витакера, Трамп осудил атаки, в результате которых погибли мирные жители, в том числе и гражданин США. Посол отметил, что президент США очень разочарован тем, что люди погибают во время переговоров, и выразил соболезнования семьям погибших.
Витакер также призвал обе стороны к воздержанию.
Напомним, в ночь на 23 июня Россия совершила массированную атаку по Украине: были зафиксированы пуски 352 Шахедов, дронов-имитаторов, а также ракет. В Киеве погибло по меньшей мере девять человек, еще около 30 получили ранения.
В результате взрывов в Киеве сегодня зафиксированы повреждения в Шевченковском, Подольском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Дарницком районах. Ликвидация последствий ночной комбинированной атаки продолжается.
Самые тяжелые последствия – в Шевченковском районе, где разрушен целый подъезд жилой многоэтажки.
В Подольском районе в результате атаки произошло возгорание автомобиля, выбиты окна в жилых многоэтажных домах.