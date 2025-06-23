Трамп разочарован ударами России по гражданским в Украине — посол США при НАТО

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование из-за недавних ракетных ударов России по гражданскому населению Украины.

Об этом сообщил посол США при НАТО Мэтью Витакер во время брифинга для журналистов в преддверии саммита в Гааге.

Атака России по Украине

По словам Витакера, Трамп осудил атаки, в результате которых погибли мирные жители, в том числе и гражданин США. Посол отметил, что президент США очень разочарован тем, что люди погибают во время переговоров, и выразил соболезнования семьям погибших.

Сейчас смотрят

Витакер также призвал обе стороны к воздержанию.

Напомним, в ночь на 23 июня Россия совершила массированную атаку по Украине: были зафиксированы пуски 352 Шахедов, дронов-имитаторов, а также ракет. В Киеве погибло по меньшей мере девять человек, еще около 30 получили ранения.

В результате взрывов в Киеве сегодня зафиксированы повреждения в Шевченковском, Подольском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Дарницком районах. Ликвидация последствий ночной комбинированной атаки продолжается.

Самые тяжелые последствия – в Шевченковском районе, где разрушен целый подъезд жилой многоэтажки.

В Подольском районе в результате атаки произошло возгорание автомобиля, выбиты окна в жилых многоэтажных домах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.