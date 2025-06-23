Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения: какие последствия

В соответствии с пунктом 2.9 а Правил дорожного движения Украины, водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, а также под воздействием лекарственных средств, влияющих на внимание и реакцию.

За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность, установленная статьей 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Какова ответственность за отказ водителя от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, читайте в нашем материале.

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Может ли водитель отказаться от прохождения освидетельствования на состояние опьянения

Процедура освидетельствования регламентирована действующим законодательством.

Она может проводиться непосредственно на месте остановки транспортного средства полицейским с использованием сертифицированных приборов (в частности, типа Dräger), разрешенных Минздравом и другими уполномоченными органами.

В случае отсутствия таких технических средств или в спорных ситуациях осмотр может быть проведен врачом в медицинском учреждении.

В сельской местности, где врача нет, такую функцию может выполнять специально подготовленный фельдшер фельдшерско-акушерского пункта.

Результаты осмотра, если процедура была проведена в соответствии с установленными требованиями, имеют силу официального доказательства.

В случае отказа от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, сотрудник полиции составляет соответствующий административный протокол по ст. 130 КУоАП.

Хотя такой отказ и рассматривается как доказательство правонарушения, он не обеспечивает наличие медицинского подтверждения опьянения. Однако этого может быть достаточно для вынесения решения в суде.

Суд выясняет, имело ли место правонарушение, оценивает собранные доказательства, определяет степень вины лица, его материальное положение, а также другие обстоятельства дела.

Конституция Украины гарантирует презумпцию невиновности, поэтому все сомнения относительно вины лица толкуются в его пользу.

Если доказательств будет недостаточно, суд имеет право закрыть производство из-за отсутствия состава правонарушения.

В то же время, если собранных доказательств будет достаточно, суд может принять решение не в пользу водителя, даже без проведенного медицинского осмотра.

Отказ водителя от прохождения освидетельствования на состояние опьянения: ответственность

В статье 130 КУоАП указано, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, а также под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и реакцию, равно как и передача управления лицу, находящемуся в таком состоянии, является нарушением закона.

К этой же категории относится и отказ водителя от прохождения освидетельствования на состояние опьянения или на употребление медицинских средств, которые влияют на способность безопасно управлять авто.

Какой штраф за отказ пройти освидетельствование на состояние опьянения по требованию полиции:

За такие действия предусмотрен штраф в размере 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан ( 17 тыс. грн ) с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

) с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год. В случае повторного нарушения в течение одного года, наступает более строгая ответственность. Водителю грозит штраф в размере 2 000 необлагаемых минимумов (34 тыс. грн) с лишением права управления сроком на три года, а также возможно возмездное изъятие транспортного средства или административный арест на срок 10 суток с теми же сопутствующими последствиями.

Стоит ли подписывать протокол об административном правонарушении

Процедура освидетельствования водителя на состояние алкогольного или наркотического опьянения четко регламентирована и описана в постановлении Кабмина.

Ее несоблюдение полицией является основанием для признания такого осмотра в суде недействительным.

Адвокат Роман Симутин говорит, что все нарушения и порядок осмотра человека на состояние алкогольного опьянения фиксируются полицией на бодикамеру.

Поэтому видеозапись является доказательством и тщательно изучается в суде. По словам адвоката, не нужно отказываться от подписания протокола или от получения его копии.

Обычно это случается в том случае, если водитель не согласен с результатами осмотра или с выписанным штрафом. Но такой протест водителя не будет в суде аргументом для его оправдания.

Адвокат отмечает, что в протоколе есть специальная графа для замечаний.

Поэтому если лицо отказалось подписывать протокол, аргументируя это своим несогласием, но в графе к этому протоколу не отметила, что не согласна с заключением или осмотром полиции, то судья не примет во внимание эту версию и будет считать это выдумками для избежания ответственности.

Все аргументы о несогласии с действиями полиции нужно указывать в специальной графе протокола.

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