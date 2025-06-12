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Новые штрафы ПДД 2025: будет ли повышение с 1 июля 2025 года

нові штрафи ПДР 2025
Фото: Pexels

В интернете распространяется информация о введении с 1 июля новых штрафов для водителей за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Будут ли введены новые штрафы за нарушение ПДД, правда это или нет — читайте в материале Фактов ICTV.

Повысят ли штрафы за нарушение ПДД в Украине с 1 июля 2025

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в своем Telegram отметил, что пока новые штрафы за нарушение ПДД с 1 июля 2025 года не вводятся, на данный момент соответствующих изменений не было принято.

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Он подчеркнул, что стоит ориентироваться только на проверенную информацию из официальных источников и избегать распространения фейков.

— О любых изменениях в законодательстве об административной ответственности за нарушение ПДД или общественного порядка мы обязательно будем сообщать на наших официальных ресурсах, — отметил Алексей Белошицкий.

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